Oltra dice que la CEV "está en su derecho" de defender a las empresas pero el Consell vela por el interés general

19/01/2018 - 15:14

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, está "en su derecho" de respaldar a Ribera Salud porque "es evidente que ellos defienden los intereses de los grupos empresariales" pero le ha recordado que el Consell "tiene que defender el interés general".

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre el respaldo de Navarro a Ribera Salud ante "la ofensiva contra el libre ejercicio de la actividad empresarial y la competencia que se ha materializado con la presentación de las enmiendas de Compromís y Podemos a la Ley de Salud", según las cuales ninguna empresa podrá disponer de más del 40% de las acciones o participaciones de las empresas que gestionan y prestan servicios sanitarios en la red pública.

Oltra ha explicado que el Consell está trabajando en cláusulas "antimonopolio" sobre todo en áreas como la salud, en las que "lo que debe estar en el centro no es el beneficio empresarial, sino la calidad asistencial" y ha incidido en que "la salud es un derecho, no un negocio".

Así, el objetivo en la colaboración con el sector privado es que "la persona esté en el centro, no la empresa" y las cláusulas garanticen que es la administración, y no la empresa, la que tiene "la sartén por el mango". Cuando un sector está en manos de la misma empresa, ha señalado, "el control ya no lo tiene la administración".

Oltra ha explicado que ya se está implementando en algunas áreas como las adjudicaciones de plazas residenciales con la división en lotes más pequeños para evitar esa concentración y, además, garantizar "la igualdad de empresas a la hora de acceder", que se había "conculcado gravemente con las políticas del PP", en las que funcionaba "el mercado de amiguetes, las mordidas y el que estuviera más cerca del poder".

Según ha dicho la vicepresidenta, cree que Salvador Navarro compartirá con ella esa opinión sobre el pasado, como también que "hay seguridad jurídica y confianza empresarial" en la Comunitat "aunque no lo haya expresado".