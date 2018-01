El CAC Málaga presenta una muestra de Stephan Balkenhol tras más de diez años sin exponer en un museo de España

19/01/2018 - 15:19

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga ha presentado este viernes una muestra del artista alemán Stephan Balkenhol, tras más de diez años sin exponer en un museo de España.

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

La exposición, bajo el título 'Stephan Balkenhol', está comisariada por Fernando Francés y está conformada por más de una treintena de esculturas, una selección de los trabajos "más significativos" realizados en los últimos años por el artista.

Balkenhol utiliza la madera como material principal para crear sus personajes cotidianos, manteniendo en sus esculturas las marcas del proceso de la talla directa. "Mis esculturas no cuentan historias, en ellas hay algo secreto, pero a mí no me corresponde revelarlo, sino al espectador descubrirlo", ha indicado el artista.

Por su parte, el director del CAC Málaga, Fernando Francés, ha comentado que Balkenhol "es uno de esos escasos escultores que ha sabido moverse en la frontera de lo moderno y la vanguardia más comprometida siendo al tiempo respetuoso con la herencia de la escultura tradicional y clásica".

"Su nombre debe equipararse a los de Alberto Giacometti, Julio González y Georg Baselitz en su actitud y en su capacidad para hacer nuevo algo que, en realidad, siempre ha existido", ha concluido el director.