Canarias expone su modelo de comunicación segmentada y motivacional al resto de destinos en Fitur

19/01/2018 - 15:27

Promotur Turismo de Canarias, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, ha protagonizado una de las sesiones del foro que cada año se celebra en Fitur relativo a innovación y tecnología turística y ha expuesto al resto de destinos su modelo de comunicación segmentada y motivacional.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 (EUROPA PRESS)

Así, en la jornada dedicada a los destinos, profesionales de diversos ámbitos de la industria turística y gestores de empresas públicas y privadas, Canarias explicó las claves sobre cómo llegar al viajero a través de innovadoras herramientas de marketing que mejoran la capacidad de segmentación, haciendo que el turista perciba un valor añadido en esa comunicación.

Según informa al Ejecutivo regional, la directora gerente de Promotur Turismo de Canarias, María Méndez, habló de la eficacia en la comunicación segmentada y motivacional, una estrategia que, unida al trabajo en materia de conectividad, ha conseguido que Canarias haya cerrado 2017 con 16 millones de turistas y 18.000 millones de euros de facturación.

Aquí, aprovechó este foro para anunciar que Canarias es finalista en los premios internacionales Travel Marketing Awards con cuatro nominaciones para tres de sus campañas promocionales, como After Rain y The Other Map, nominadas a mejor anuncio en el exterior, mejor uso de contenido de marketing; y The 7 Island That Became 47, nominada al marketing más innovador y a la mejor campaña digital de marketing del año.

LLEGAR MÁS ALLÁ DEL SOL Y PLAYA

"Hay que pensar en llegar más allá del tradicional sol y playa y conseguir que otros segmentos apuesten por los siete destinos de las islas Canarias. Creemos que la fórmula está en la microsegmentación, tanto de los productos como de los clientes. Esto supone un mayor esfuerzo promocional puesto que pasamos de una sola campaña centrada en sol y playa a numerosas acciones al año, la mayoría online con mensajes y contenidos pensados para cada tipo de turista", dijo.

La marca Islas Canarias desarrolla 250 acciones en 15 idiomas, pensando en 19 países distintos, 400 contenidos y acciones audiovisuales, 1.500 adaptaciones microsegmentadas, 30 experienciales en 14 ciudades y 50 plataformas digitales, que responden a distintos perfiles distintos de visitantes.

"Esto es posible --comentó-- gracias a nuevas herramientas aplicadas a la toma de datos que nos permite conocer realmente los gustos de quienes nos visitan y de los que nunca han venido. Es una forma innovadora para comunicar los productos, totalmente diferente a lo que se venía haciendo años anteriores".

Además, señaló que "el entorno digital es perfecto ya que facilita una relación más directa con nuestro público. Pero para aprovechar este escenario, hay que tener una buena estrategia de marketing que en nuestro caso, hemos basado en la motivación de muchos y diferentes.

GRAN ÉXITO DE PÚBLICO Y PROFESIONALES

Por su parte, el pabellón de Canarias en Fitur 2018 cerrará sus puertas este domingo con gran éxito de participación de público y profesionales habiendo albergado a más de 553 empresas y 1.000 inscritos.

El público ha valorado especialmente la oferta de productos canarios agroalimentarios, con las catas de vinos y quesos gestionadas por el Instituto de Calidad Agroalimentaria dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.