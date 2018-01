Cataluña. el gobierno pide a torrent que no repita los "errores" de forcadell

19/01/2018 - 15:17

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El Gobierno de España instó este viernes al nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, a "no repetir los errores del pasado" que cometió su antecesora Carme Forcadell y le aconsejó que aprenda de lo que le ha pasado judicialmente.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando fue preguntado sobre la elección esta misma semana de Torrent como nuevo presidente de la Cámara autonómica catalana.

Méndez de Vigo aseguró que ignora si ha habido contactos entre el Gobierno de España y el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, aunque supuso que "no ha habido" a nivel institucional, dado que fue elegido hace apenas 48 horas.

Fuentes gubernamentales aseguraron después a Servimedia que el contacto entre el Ejecutivo y Torrent no tiene sentido en ese momento, ni siquiera a pesar de tener asumidas las competencias del gobierno autonómico en virtud del artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno de Rajoy asume que Torrent debe centrarse estos días en las conversaciones con los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones regionales del pasado 21 de diciembre, para que pueda presentarse un candidato a la investidura dentro del plazo reglamentario previsto.

Sobre el papel que puede jugar Torrent al frente del nuevo Parlamento de Cataluña, Méndez de Vigo indicó que "no es cuestión de fiarse o no fiarse" de él sino que "es cuestión de cumplir la ley y no repetir los errores del pasado".

Afirmó que "el Gobierno no juzga sobre intenciones, sino que juzgará sobre actos" y siempre responderá de manera "firme" en la defensa de la legalidad vigente.

Méndez de Vigo recomendó en este sentido a Torrent que debería "aprender de los errores del pasado" dado que Forcadell ha acabado teniendo que "rendir cuentas ante los tribunales" por su apoyo a que se declarara la independencia en el Parlamento de Cataluña.

(SERVIMEDIA)

19-ENE-18

PAI/gja