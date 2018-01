Ballesta cree que "no hay motivo de peso" para cesar a Roque Ortiz

19/01/2018 - 15:43

El alcalde asegura que "ninguna afirmación o comentario erróneo se han traducido en hechos en el pasado ni se traducirá en el futuro"

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha manifestado este viernes que "no hay motivo de peso" como para cesar al concejal de Fomento, Roque Ortiz, quien en una reunión con presidentes de las juntas municipales y portavoces populares en pedanías, pidió a los asistentes "que no se le olvide a la gente que está en las concesionarias y a las que les hemos conseguido un trabajo".

"No hay ningún hecho irregular que se haya producido ni actuación de ningún otro tipo fuera de este ámbito en marcha en este momento y por tanto, no hay motivo de fondo para que esto se produzca", ha apuntado el alcalde, para quien las declaraciones del edil se reducen "a un exceso verbal de una personalidad volcánica, pasional, vehemente, que dice cosas que otros no diríamos y que, en su vida personal, también hace cosas que a los demás nos resultan peculiares; cada uno es como es con una manera de ser, que hay que respetar".

Así ha continuado, "cualquiera que quiera traducir que determinadas manifestaciones realizadas en un ámbito concreto, no público, han tenido o van a tener algún tipo de transposición en las actuaciones y en los hechos, que se olvide de esto. No ha ocurrido ni va a suceder".

El primer edil capitalino ha querido dejar claro a la oposición que "con completa seguridad no se ha hecho ningún tipo de actuación irregular o extraña y que, por supuesto, no se va a acometer en el año y medio que queda", asegurando que "ninguna afirmación o comentario erróneo se han traducido en hechos en el pasado ni se traducirá en hechos en el futuro".

Así lo ha manifestado en un contacto con los medios tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha destacado al hecho de que la oposición no haya querido hacer ninguna pregunta "a pesar de que fueron quienes solicitaron la reunión de manera urgente".

Ante las distintas valoraciones políticas que se han sucedido en las últimas 24 horas, ha respondido con que "en el Grupo Municipal Popular tomamos las decisiones de manera independiente y autónoma", señalando, asimismo, que la petición de ceses y dimisiones "es convencional y previsible".

"Parece establecido por un protocolo que funciona igual para este caso que para muchos otros del pasado". "Lo realmente nuevo y sorprendente es que alguien hubiera modificado su actitud después de recibir las explicaciones", ha apostillado.

Sobre si se puede tratar de algún tipo de venganza, el alcalde no ha querido entrar "en este tipo de juegos, que me parecen casi de cloacas".

PP LAMENTA OPOSICIÓN PIDA JUNTA PORTAVOCES Y NO ESCUCHE A ROQUE

La portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, ha querido dejar claro, por su partem que fue la oposición quien pidió la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces, tachando de "lamentable" que los grupos de la oposición "no hayan dejado ni siquiera que Roque Ortiz comparezca mientras ellos sí que han dicho lo que pensaban".

Lo mínimo, ha enfatizado, "era escuchar a Roque y diera sus explicaciones". Tras lo que ha señalado que "si la credibilidad se puede poner en tela de juicio por unas palabras desafortunadas, también podemos ganar la credibilidad como hemos hecho hasta ahora, trabajando, gestionando día a día y solucionando los problemas de los murcianos".

Según la portavoz del Gobierno local, "son unas declaraciones desafortunadas, no muy pensadas, que se hacen en el ámbito privado, casi familiar". En este sentido y preguntada por si les preocupa que se hagan públicas las declaraciones de una reunión interna, ha manifestado que "lo justo".

"Lo más importante hasta este momento es decir que hemos querido dar las correspondientes explicaciones a los grupos de la oposición, tal y como lo habían pedido, y han sido ellos los que no han permitido que se produzca". Es "lamentable" porque Roque Ortiz estaba preparado, así como el resto de concejales que asistieron a la reunión en la sede del PP regional, ha matizado.

PP MURCIA TOMA DECISIONES DE FORMA AUTÓNOMA

En cuanto a las declaraciones del portavoz del PP regional, Víctor Martínez, indicando que quien pretenda trabajar de esta manera, no tiene cabida en el PP", Rebeca Pérez ha asegurado entender "esa actitud crítica" y desde luego, ha señalado como el alcalde, "este partido a nivel municipal toma las decisiones de forma autónoma".

"El tiempo dirá en qué queda todo", ha indicado, "este equipo de Gobierno no va a escatimar en esfuerzos en dar todas las explicaciones pertinentes por parte de los distintos concejales; siempre estamos a disposición de facilitar toda la información y agradecemos que sea escuchada".