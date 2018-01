La mujer del exjefe policial de Coslada se derrumba ante el juez: "Se me han quitado las ganas de vivir"

19/01/2018 - 15:47

La mujer del exjefe policial de Coslada y principal acusado en la presunta trama en el Cuerpo del Municipio, Ginés Jiménez Buendía, ha asegurado que se le "han quitado las ganas de vivir" en estos últimos diez años, el tiempo transcurrido entre la detención de su marido en mayo de 2008 y la celebración del juicio.

"Se me han quitado las ganas de vivir, estos diez años han sido como si no los hubiera vivido", ha lamentado emocionada la mujer durante su interrogatorio, aunque ha puntualizado que respiró "un poco" cuando se le archivó en dos ocasiones la acusación por delito de blanqueo de capitales, pese a que finalmente se ha tenido que sentar en el banquillo.

Durante la sesión de este viernes, se ha producido la declaración ante el juez tanto de la esposa de Ginés Jiménez como de su hijo, así como de cuatro policías locales de Coslada acusados de cohecho impropio. El próximo viernes se retomará la declaración del último de los agentes acusados, así como de las pruebas testificales.

El fiscal acusa a los policías de haberse aprovechado de su posición como agentes de la Policía Local para mantener sexo de manera gratuita con prostitutas del Polígono de Vicálvaro. En cuanto a los familiares del exjefe policial, se sientan en el banquillo por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales

Preguntada por esta última cuestión, se ha adherido a toda la declaración de su marido. La acusada ha reiterado que tenían como costumbre guardar la mayor cantidad de sus ahorros en metálico en su caja fuerte, y ha apuntado que Ginés Jiménez Buendía cobraba las pagas extras como jefe de la Policía Local en un talón.

Tras establecerse definitivamente en Coslada, habrían comenzado a destinar más cantidad de dinero en la cuenta bancaria, en la que realizaron ingresos atemporales por una cantidad de 50.000 euros.

POLICÍAS LOCALES: "NOS HAN LAPIDADO Y LINCHADO"

Cuatro de los cinco policías locales de Coslada, que estuvieron en prisión provisonal durante al menos seis meses, han narrado el "calvario" por el que pasaron desde el momento en el que fueron detenidos. Todos ellos han coincidido que se enteraron de la detención antes en la prensa: "Estaban en las teles en directo diciendo que me habían detenido, mientras yo estaba en mi casa".

"Luego nos tuvieron todo el día tirados en la calle, teníamos que mear en la calle", ha relatado uno de ellos, mientras que otro ha contado que estuvo "dos días en la cárcel a oscuras, junto a un toxicomano".

Después fueron puestos a disposición de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, a la que han acusado de presionarles para que incriminaran a Ginés Jiménez Buendía. "Un poli me dijo que si mi declaración recaía el peso sobre Ginés todo me iría bien", ha explicado uno de los agentes acusados, que tras esto ha añadido que en un momento "empezó a atar cabos y sabía lo que había".

Este "desencuentro" con la UDYCO se debe, según relató también ayer Ginés Jiménez Buendía, a un "enfrentamiento corporativo" entre la Policía Nacional y los agentes municipales, en el que incluso se habría torpedeado la detención de sospechosos.

Todos los policías han negado conocer a Catalin A., acusado de controlar la prostitución en el Polígono de Vicálvaro, así como han rechazado que hayan mantenido encuentros sexuales gratuitos con prostitutas de esta zona. Preguntados por el reconocimiento de sus caras por parte de estas testigos protegidas, han manifestado que lo hicieron porque su cara "estaba todo el día en los medios".

"Me han lapidado profesionalmente, he estado ocho años acusado de un delito de abusos sexuales y ahora solo se ha quedado en un delito de cohecho impropio. Me bloquearon las cuentas durante un mes y medio. Estoy marcado por esto de por vida", ha relatado enfadado uno de los agentes.

Otro ha narrado que su mujer llegó a sufrir un aborto cuando detuvieron por segunda vez a Ginés Jiménez Buendía, a raíz del "pánico" que le supuso posibles represalias al respecto. "He recuperado la nómina pero no he recuperado mi vida, he estado en tratamiento psicológico", ha señalado entre lágrimas el segundo de los comparecientes.

EL HIJO DEL EXJEFE POLICIAL EJERCE COMO POLICÍA MUNICIPAL EN MADRID

Durante su interrogatorio, el hijo del exjefe policial de Coslada, acusado al igual que su madre de un delito de blanqueo de capitales por el que se enfrenta a 4 años de prisión, ha asegurado que en la actualidad ejerce como agente de la Policía Municipal de Madrid tras aprobar una oposición.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que los tres colaboraron en "una serie de circunstancias irregulares" relacionada con movimientos económicos del núcleo familiar. En particular, el representante del Ministerio Público considera "sospechoso" que, aún teniendo 1.212,74 euros en una cuenta bancaria, acometiera la compra de un piso.

Ésta, según su propio relato, se acometió gracias a 36.000 euros que le dejaron sus padres, los ahorros que poseía desde niño y el préstamo de un empresario "amigo y de máxima confianza" por una cifra total de 120.000 euros. Este empresario era amigo de su padre y, después, tras presentarle a varios clientes habría entablado esta relación con él mismo.

En el momento de la adquisición de su vivienda, situada en el barrio del Puerto de Coslada, Ginés Jiménez Pérez ha explicado que trabajaba, a sus 18 años de edad, como relaciones públicas para conseguir clientes a locales de Madrid, por los que habría ganado unos 1.000 euros al mes.

Además, se le sumaría una cantidad "importante" por realizar las mismas funciones en fiestas de Nochevieja en hoteles y otros actos de ocio relacionados. Todo ese dinero que habría ganado lo cobraba en metálico y era depositado por sus padres en la caja fuerte familiar.

Para afrontar el pago de la casa, cifrado en unos 200.000 euros, el hijo del exjefe policial de Coslada se planteó realizar una oposición a agente de la Policía Municipal de Madrid, con el objetivo de "tener unos ingresos mensuales estables". Finalmente, la consiguió, aunque asegura que no devolvió "ni un céntimo" al empresario, ya fallecido: "Me dijo que se lo devolviera a su hermano si a él le pasaba algo".