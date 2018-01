Bonig dice que Puig no puede gobernar "ni un minuto más" con un partido (Compromís) que "desprecia" las infraestructuras

19/01/2018 - 16:36

La presidenta de PPCV, Isabel Bonig, ha avisado este viernes al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no puede gobernar "ni un minuto más" con un partido --en referencia a Compromís-- que "desprecia" las infraestructuras que generan competitividad, riqueza y empleo.

CASTELLÓN, 19 (EUROPA PRESS)

Bonig se ha manifestado así ante los medios durante su visita a Benicàssim (Castellón) para asistir al Día de las Paellas, al ser preguntada por las críticas de Compromís al AVE a Castellón y su decisión de plantar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el acto de inauguración del próximo lunes, 22 de enero.

"Yo no valoro comportamientos de partidos, cada uno es muy responsable, pero creo que, con estas actitudes, Compromís, que engañó a los valencianos una vez y que no volverá a engañarlos, demuestra que no es un partido de gobierno", porque "no asume su responsabilidad como gobierno y está comportándose como partido de oposición y de lucha constantemente", ha aseverado la 'popular'.

Por contra, ha defendido que la llegada del AVE es "fundamental" para Castellón y ha recordado que en julio de 2010 fue el gobierno socialista de Zapatero y Blanco "el que paralizó esta infraestructura", mientras "hoy es un gobierno del PP el que la pone en marcha". Ha remarcado, eso sí que, "cobrará sentido cuando podamos unir el AVE con Tarragona, Barcelona, Valencia, Alicante y después con Murcia, un eje vertebrador de todo el mediterráneo".

La presidenta del PPCV han insistido en que Compromís "demuestra lo que es, siempre en enfrentamiento sin ninguna responsabilidad", aunque ha señalado que a ella no le preocupa Compromís, sino el 'president', "porque gobierna con este partido". "Puig no puede gobernar ni un minuto más con un partido que desprecia las infraestructuras que generan competitividad, riqueza y empleo", ha subrayado.

FITUR

Preguntada si la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, ha sido diferente para la provincia de Castellón con la llegada del AVE, Bonig ha indicado que "claramente" porque "la línea de Levante es la más rentable y si hay una infraestructura que ha servido en España para vertebrar, cohesionar y dar a conocer las cuestiones culturales y patrimoniales que tenemos ha sido el AVE, y será fundamental para una tierra como ésta".

Así mismo, ha añadido que "si hay una tierra de festivales esa es Benicàssim, por lo que también será fundamental para que en julio venga todo el mundo a escuchar al mejor grupo musical en el mejor festival que es el FIB". "Será la prueba de fuego de la importancia de la infraestructura para generar riqueza y contribuir al desarrollo del turismo", ha finalizado.