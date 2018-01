El Consorci de Museus se propone "romper la barrera" con los ciudadanos en 2018 con 28 muestras e itinerancias

19/01/2018 - 16:41

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana afronta este 2018 con la intención de imprimir "un nuevo sello" con el que poner en práctica "otra forma de gestionar la cultura" y "romper la barrera" con los ciudadanos. Con esta vocación, ofrecerá durante todo el año una programación con un total de 28 exposiciones, casi duplicará su presupuesto y emprenderá itinerancias para intensificar la actividad en Alicante y Castellón.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el director de esta institución, José Luis Pérez Pont, que ha presentado la programación del Consorci para 2018, un curso en el que se organizarán 28 muestras con la participación de 114 artistas, de las que 25 tendrán lugar en el Centre del Carmen, una en la Fundación Chirivella Soriano, otra en el Museo de Bellas Artes de València y una última en el monasterio de San Miguel de los Reyes.

Además, el presupuesto aumenta desde los 2,43 millones en 2017 hasta los 4,34 de 2018, por lo que casi se duplica la partida destinada a esta institución. De este montante, 2,12 millones irán a parar a proyectos expositivos, frente a los 85.000 euros destinados en el anterior ejercicio.

En cuanto a las colaboraciones, el organismo emprenderá líneas de trabajo con las universidades y Pérez Pont ha asegurado que mantiene una "relación fluida" con los responsables del Bellas Artes y Bombas Gens y ha expresado su deseo de que ocurra de igual modo con el IVAM. "Mi talante es que la haya", ha afirmado.

Como parte de la programación presentada este viernes, el Centre del Carme "pisa el acelerador" con exposiciones de artistas emergentes y consagrados a nivel nacional e internacional como Daniel G. Andújar, Okuda San Miguel --que será el encargado de plantar la falla municipal de València este año-- y Teresa Cebrián.

Okuda San Miguel (Santander, 1980) llegará al Centre del Carme con 'The multicolored equilibrium between animals and humans' (El equilibrio multicolor entre animales y humanos), prevista del 9 de marzo al 27 de mayo, en la que expondrá obras que "dan fe de su evolución interna y su intensa vida artística en los últimos años".

La obra "más silenciosa" de Teresa Cebrián (Losa del Obispo, Valencia, 1957) arriba al centro museístico de junio a septiembre con 'El largo viaje', en el que aborda su propio viaje creativo en el extranjero, su condición de mujer en el circuito del arte y la "falta de visibilidad" de su carrera en la Comunitat Valenciana.

De octubre de 2018 a enero de 2019, Daniel G. Andújar (Almoradí, Valencia, 1966) expondrá 'Sistema operativo'. En colaboración con el Museo Reina Sofía y La Virreina Centre de la Imatge (Barcelona), la muestra individual parte de la antología dedicada en 2015 por el Reina Sofía a su trayectoria e incorpora proyectos de tres décadas (1989-2019) e inéditos.

DISEÑO "LIBRE DE PREJUICIOS Y EXPERIMENTAL"

La Sala Zero del Centre del Carme se abre al diseño desde una perspectiva experimental con el proyecto 'Borders. Transversalidad y límites del diseño', previsto para la primavera. Tres exposiciones del colectivo DVEIN ('Fluida Gráfica'), del estudio Silo Studio ('Handmade Hi-Tech') y del equipo creativo Existence Research Program ('Moda y Nuevas tecnologías') "se lanzarán al agua sin prejuicios para generar una nueva mirada".

Por otro lado, con motivo del 50 aniversario del Mayo de 68, el comisario Gilles Favier ha seleccionado para la muestra 'Mayo de 68 por los fotógrafos de France-Soir' (20 septiembre-18 noviembre) momentos históricos de reporteros gráficos que trabajaron para la publicación France-Soir.

También se inaugurará próximamente (8 febrero - 1 abril) 'Shadi Ghadirian (Teherán, 1974). Como todos los días'. Ghadirian es una fotógrafa iraní pionera en retratar la sociedad de Irán desde finales de los años 90, con especial interés en sus series de fotografías sobre la condición de la mujer iraní y la relación entre tradición y modernidad.

Como resultado de la convocatoria 'Escletxes', la artista Marla Jacarilla aborda "la soledad y el aislamiento" a través de la obra de una de las figuras más especiales de la música clásica, el canadiense Glenn Gould, en su muestra 'Apuntes para una fuga' (septiembre-diciembre).

IDENTIDAD QUEER, SIN TECHO, RESILIENCIA Y PROCRASTINACIÓN

El artista Eduardo Hurtado (Valladolid, 1986) intervendrá en otoño (octubre 2018 - enero 2019) con una propuesta de intervención en la sala para "revisar el concepto del cuerpo por parte de la escena queer a través del animal mítico hipogrifo para barajar la posibilidad del cuerpo múltiple y mutante".

El concepto de resiliencia es el eje central de la muestra 'Creación y Pueblo-reacciona' (23 enero - 6 mayo), en la que un grupo de artistas buscarán "la implicación del público en la práctica del arte como resistencia". Además, otra exposición de sensibilización social a las personas sin hogar, 'Casa Hogar' (1 febrero - 18 marzo), incluida en la convocatoria Altaveu.

La artista Paula Valero invita a la exposición 'Elogio de la procrastinación-En construcción' (2 febrero - 27 mayo) a colaboradores de distintas disciplinas para "abordar el concepto actual de procrastinación de manera performativa en aras de llevar a cabo una reflexión colaborativa". La interacción entre el hombre y la tecnología a través de las fórmulas logarítmicas es la línea conceptual de la muestra 'Los algoritmos suaves' (13 abril - 24 junio).

En esta línea se expondrá 'Cuestión de fe-Cuestión de trozo', la primera de las tres exposiciones del programa de comisariado '365 días' bajo el título 'Totalidad e infinito. Economías de la transferencia en otro(s) tiempo(s) para el arte' (octubre 2018 - febrero 2019).

El Centre del Carme también aborda "una realidad silenciada pero tangible" en el proyecto 'Historias de VIHda - VIHsibles' (28 junio - 9 septiembre), mientras que 'Artfulness. Sentir-Cuerpo-Nosotros' (septiembre-diciembre) propone "un arte de la conciencia plena, capaz de hacernos conectar con el momento presente a través de los sentidos" con obras de diversos artistas.

En junio, la artista Olga Diego recreará su propio universo e interpretación de una de las obras más universales de la Historia del Arte, 'El Jardín de las Delicias', de El Bosco, con una instalación de carácter monumental formado por un centenar de esculturas electrónicas inspiradas en los personajes del autor.

VALÈNCIA, MEMORIA Y PRESENTE

La poesía llega al Centre del Carme con la muestra 'Palabra sin toga. Miguel Hernández / Vicente Andrés Estellés' (28 febrero - 15 abril), que itinerará por los museos de Castellón, Valencia y Alicante, y reúne la obra de dos poetas valencianos claves, Miguel Hernández y Vicent Andrés Estellés, e investiga su implicación social y dos momentos históricos: Valencia como capital de la República (1936-1937) y Valencia en la Transición (1976- 1981).

Con el fin de "dar voz a la ciudadanía", el Centre del Carme ha organizado varios proyectos: el pueblo gitano en València es el tema central de 'Transitar Espais. Memorias del pueblo gitano (3 abril - 20 mayo); 'Hijos del jardín' (18 septiembre - 5 noviembre), y 'Creixem al Carme' (15 diciembre 2018 - 7 enero 2019).

OBRAS ADQUIRIDAS POR LA GENERALITAT

En 2018, el Consorci de Museus llevará a cabo también una muestra itinerante con las 33 obras adquiridas por la Generalitat en el Plan de incentivo del Patrimonio Artístico Valenciano de artistas nacidos o residentes en la Comunitat.

Un año más el Centre del Carme convocará el Premio mardel de artes visuales (junio-agosto), un proyecto para promocionar artistas como signo de un "compromiso con la creación contemporánea desde la iniciativa privada". Finalmente, el "desconocido arte contemporáneo polaco" se presentará con 'Lejanías. Arte joven polaco de la colección de K.Musial' (noviembre 2018 - enero 2019), con obras de una decena de jóvenes artistas polacos.