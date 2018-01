La Plataforma Pro-Soterramiento asegura que los detenidos no son miembros del colectivo y acusa a Bernabé de "mentir"

19/01/2018 - 16:51

El movimiento baraja convocar una manifestación en febrero en protesta por el uso que hace Bernabé "en beneficio propio" de la Policía

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, ha asegurado que las tres personas detenidas por arrojar artefactos explosivos a las obras de llegada del AVE a Murcia no pertenecen a su colectivo, por lo que ha acusado al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Bernabé, de "mentir taxativa y descaradamente" con intención de "chantajear y dividir" al movimiento vecinal creando un clima de "hostilidad".

Así lo ha hecho saber Contreras en declaraciones a Europa Press al ser preguntado por las declaraciones de Bernabé, quien ha asegurado este viernes que los tres detenidos por la Policía Nacional "son miembros activos de la Plataforma Pro-Soterramiento" y ha llegado a advertir que "quien la hace, la paga".

A este respecto, Contreras ha asegurado que ninguno de los tres detenidos pertenece a la Plataforma Pro-Soterramiento y ha considerado que el delegado es una persona "arrogante" que lo que persigue es "provocar a los vecinos y generar más tensión y hostilidad". De hecho, lamenta que el objetivo del nuevo delegado desde que llegó al cargo ha sido "quitarle prestigio, desacreditarnos y hacernos un chantaje".

Contreras ha recordado que la Plataforma Pro-Soterramiento siempre ha actuado "dentro de la legalidad" y siempre ha seguido el "juego que nos permiten las instituciones". De hecho, ha asegurado que este colectivo vecinal "siempre ha rechazado la violencia" y sus movilizaciones han sido "siempre pacíficas".

"Ninguno de los tres detenidos son miembros de la Plataforma", ha garantizado categóricamente Contreras, quien de hecho recuerda que en esta organización no hay miembros menores de edad (dos de los detenidos son menores).

En el caso concreto de los menores de edad, ha afirmado que, desde hace unos meses, un grupo de jóvenes permanece acampado en el entorno de las vías, pero afirma que no siguen las consignas de la Plataforma, sino las suyas propias. "Ellos dicen que el objetivo es el mismo de la Plataforma en cuanto a que también reivindican la no partición de la ciudad, pero siguen sus propias consignas y no están coordinados con nosotros", asegura.

Por otro lado, Contreras ha señalado que el adulto detenido es una persona que, "como tantos otros", ha acudido a las convocatorias de la Plataforma desde el pasado 12 de septiembre, de forma que "aparece de vez en cuando" e interviene en la Asamblea, ya que "es vecino y tiene derecho a participar".

Sin embargo, ha aclarado que esta persona no forma parte del organigrama de la Plataforma y afirma que se ha desenvuelto al margen de la organización. De hecho, Contreras recuerda que habló por primera vez con este hombre hace tres días porque se enteró de que "se había reunido a lo largo de una semana en varias ocasiones con el delegado del Gobierno y con el alcalde de Murcia, José Ballesta".

Estas reuniones, según Contreras, fueron celebradas "por propia iniciativa" del ahora detenido, que actuaba "por su cuenta y riesgo. Por ello, cree que quien tiene que "dar explicaciones" es el delegado del Gobierno, que "tiene que aclarar para qué se ha reunido con estas personas y qué tipo de negociación llevan".

"Si el delegado ha recibido a esos individuos que no son de la Plataforma es con ánimo de dividir las reivindicaciones y al movimiento vecinal", según Contreras, quien recuerda que tanto Ballesta como el concejal de Fomento, Roque Ortiz, no quieren mantener encuentros con miembros de la Plataforma porque no consideran a la organización un interlocutor válido.

A su juicio, lo que el delegado busca es "provocar" a los ciudadanos "desde que llegó, creando un clima de hostilidad". Ahora, advierte que la gente está "muy encendida", por lo que barajan pedir la dimisión del delegado del Gobierno.

Asimismo, la Plataforma está estudiando la convocatoria de una manifestación a principios de febrero con el fin de protestar "contra el uso que Bernabé hace de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en beneficio propio y de su partido". Esta manifestación, afirma, tendrá lugar probablemente el 3 de febrero, sábado.