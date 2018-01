Podemos registra en la Asamblea una petición para reprobar a Izquierdo "porque el clasismo le sale por los poros"

19/01/2018 - 16:55

El Grupo Parlamentario de Podemos ha registrado este viernes en la Asamblea de Madrid una solicitud para reprobar al consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, porque el "clasismo le sale por los poros", después de que ayer diferenciara entre "un niño pobre" y uno "normal" en el Pleno monográfico sobre la protección de la infancia de la Cámara regional.

El diputado de la formación morada Emilio Delgado ha indicado a través de un vídeo en su cuenta de Twitter que piden esta reprobación del consejero por la "pésima gestión que hace y que están pagando las capas más vulnerables de la población", como, a su parecer, con las listas de espera en servicios relacionados con la dependencia, la mala gestión en las residencias de mayores o en las subvenciones del IRPF a entidades sociales.

"Un partido que se autoubica como el ejemplo permanente de la buena gestión, la solvencia y de la responsabilidad. En este momento, cabe decirles dime de que presumes y te diré de que careces. Pedimos su reprobación por los excesos verbales y el clasismo mostrado sistemáticamente en la Asamblea de Madrid", ha criticado el parlamentario de Podemos.

Así, Delgado ha explicado que este "clasismo" y "excesos verbales" se ven en actitudes como cuando un día fueron unas trabajadoras de centros de mayores a protestar "por el mal estado de las residencias" y cuando se iban, según el diputado, Izquierdo les dijo: "Ladráis luego cabalgamos" o en la de ayer, en la que el consejero durante su intervención del Pleno diferenció "un niño pobre" de uno "normal".

"El clasismo le sale por los poros y pensamos que no está habilitado para ser consejero en un área tan delicada como en las políticas sociales", ha concluido el parlamentario de la formación morada.

No obstante, este viernes, en declaraciones a Europa Press, el consejero ha pedido perdón por no haberse expresado bien y ha asegurado que en ningún momento quiso decir "que un niño que vive en situación de pobreza no sea normal".

En este sentido, ha argumentado que la situación "de normalidad" a la que se refirió es la que debe vivir un niño "cuanto a bienestar y protección, y nunca a que un niño que vive en situación de pobreza no sea normal".