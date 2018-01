Equipo de gobierno continúa estudiando las 150 propuestas de resto de grupos para el proyecto de presupuesto

19/01/2018 - 16:58

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, Carlos Conde, ha asegurado que se encuentran estudiando las 150 peticiones que les han hecho llegar el resto de los grupos tanto a nivel técnico, jurídico y económico, indicando que las cuentas municipales no son "un presupuesto que permita mucha demagogia política, que queda en otros foros".

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

"Será un presupuesto equilibrado y tratando de atender el máximo numero de medidas y de iniciativas que bien propuestas por el equipo de gobierno o que coincidamos con otras fuerzas la ciudad vaya desarrollado durante 2018", ha asegurado.

Para Conde, en el Ayuntamiento "hablamos de lo que hablamos" como es la política medioambiental o cultural, entre otros, y "en eso más o menos, solemos coincidir todos". Al respecto, ha incidido en que cuando se aprueban las cuentas "de alguna manera" las fuerzas políticas reconocen que hay medidas recogidas que han propuesto, aunque "la intensidad de las mismas dependerá de la capacidad del Ayuntamiento de Málaga".

En este punto, ha rechazado las críticas de Málaga para la Gente en relación con las partidas para gasto social, asegurando que eso está "carente de toda realidad". "Es falso que el Ayuntamiento haya reducido las partidas en políticas sociales", ha añadido.

Conde ha destacado que "no ha habido año en el que, incluso en los peores momentos de la crisis, el capitulo de gasto social no se haya visto incrementado". Como ejemplo, ha citado "el crecimiento" entre 2015 y 2016 pasando de 66 millones a 81 millones o "los aumentos desde 2013 con 60,8 millones al 2017 con 82,6 millones". "Esa es la realidad", ha defendido.

"No pueden venir los que tratan de abanderar la política social a darnos lecciones a un gobierno municipal que ha sido siempre muy sensible en esta materia y los ejemplos son cuantiosos", ha dicho, citando, entre otros, la red de economatos, las medidas contra la pobreza energética, un plan de emergencia social, el bono de alimentación o las ayudas a la vivienda. Así, ha sostenido que el Ayuntamiento de Málaga en política social es "pionero".

Por todo ello, y en relación con el presupuesto, ha vuelto a reiterar que se estudiarán las propuestas y "tratemos de construir un presupuesto que siga trabajando en política social; que recoja inversiones importantes, y las hay a nivel plurianual, porque arrancaron en 2017; y que siga aumentando la calidad de los servicios públicos para que todos se vean atendidos".

Por otro lado, cuestionado por el pacto de Hacienda con los alcaldes sobre la reforma del impuesto de plusvalía, Conde se ha referido a que los responsables políticos y el Gobierno coinciden en que el Ejecutivo aborde una reforma sobre este impuesto, que "tiene serios problemas de ejecución y las sentencias dan la razón".

Asimismo, ha recordado que se ha pedido "garantías" para que los ayuntamientos puedan confeccionar unos presupuestos y tener seguridad jurídica en los ingresos. En este punto, ha destacado las medidas que venía haciendo el Ayuntamiento de Málaga a la hora de liquidar el impuesto de plusvalía cuando había transmisión o venta con indicios de pérdidas, incidiendo en que desde la sentencia del Tribunal Constitucional "lo que hacemos es no cobrar esa plusvalía, liquidábamos el impuesto pero no lo pasábamos al cobro, para no agravar la situación".

No obstante, Conde ha señalado que se está a la espera del desarrollo de la normativa y de "la letra pequeña", y "conforme a la norma entre en vigor, sabremos lo que ocurre".