Viernes, 19 de enero de 2018 11.00 a.m. EST

CONGRESO

NEGOCIACIONES - Washington - El Congreso debe buscar un acuerdo presupuestario antes de la medianoche de hoy para evitar un cierre parcial del Gobierno federal que parece cada vez más probable ante la negativa republicana a aceptar un pacto migratorio.

DACA - Washington - Líderes latinos se concentran hoy enfrente del Capitolio nacional para ejercer presión sobre el Congreso y reclamar una solución "inmediata" para los "soñadores", jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.

TRUMP

ANIVERSARIO - Washington - El presidente, Donald Trump, que este sábado cumple un año en el poder, ha desafiado en ese periodo muchas de las convenciones marcadas por sus predecesores y ha creado un nuevo estilo de gobierno, hasta el punto de convertir el Despacho Oval en una plataforma para atacar a rivales y aliados.

INMIGRACIÓN - Chicago (IL) - En su primer año de mandato, el presidente Donald Trump llevó al papel su discurso antiinmigrante con medidas ansiadas por su base conservadora como insistir con el proyecto de muro con México, cancelar DACA y el TPS de salvadoreños y nicaragüenses, además de atemorizar a millones de indocumentados.

LATINOAMÉRICA - Washington - Con sólo un año en el poder, el presidente Donald Trump ha endurecido la política sobre Venezuela, retrocedido en la relación con Cuba y soliviantado a un socio clave como México con su polémica promesa del muro fronterizo.

TRUMP ABORTO - Washington - El presidente Donald Trump se convertirá hoy en el primer inquilino de la Casa Blanca en dirigirse vía satélite a la llamada "Marcha por la vida", que comenzó a celebrarse hace 45 años y suele ser una de las concentraciones más multitudinarias contra el derecho al aborto.

INMIGRACIÓN ACTIVISTAS - Los Ángeles - Activistas denuncian que los defensores de los derechos de los inmigrantes que no cuentan con la ciudadanía estadounidense son el un nuevo objetivo de las autoridades federales para crear miedo entre los indocumentados y golpear este movimiento de protesta.

PUERTO RICO CRISIS - San Juan - La entidad de control federal impuesta por Washington a Puerto Rico para afrontar la deuda inicia hoy un proceso público de investigación de la liquidez del Gobierno de la isla y de sus corporaciones.

DEFENSA ESTRATEGIA - Washington - El Gobierno divulgó hoy su nueva Estrategia de Defensa Nacional, la primera de los últimos diez años, que pone el foco en "la competición entre grandes poderes" y deja en segundo plano la llamada Guerra contra el Terror.

LOS ÁNGELES DELINCUENCIA - Los Ángeles - Los delitos violentos disminuyeron en Los Ángeles en 2017 cerca del 8 % en relación con el año anterior, según un informe que presenta hoy el Departamento de Policía local.

MARIHUANA JUSTICIA - Los Ángeles - La legalización de la marihuana se abre paso en todo el país, con California como punta de lanza, pero con sólo un año de gestión, el presidente Donald Trump amenaza la independencia de los estados para regular este sector.

TRUMP TEATRO - Miami - La cartelera del Teatro Colony, una joya del estilo Art Decó, anuncia estos días a los viandantes de una de las calles más transitadas de Miami Beach que "representa con orgullo a artistas de países de mierda".

TELEVISIÓN SERIES - Miami - Tras el éxito de "Jane the Virgin" y "One Day at the Time", las productoras de televisión abren sus puertas a series centradas en latinos con proyectos tan diversos como una nueva versión de la famosa serie "Party of Five", la inspirada en Selena Quintanilla y la comedia Browntown, entre otras.

Y, además, en nuestra sección de Opinión:

TRIBUNA ABIERTA - Un año de Trump - Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. Vivíamos tiempos de elecciones presidenciales en los Estados Unidos y soñé con el futuro, vi el presente, analicé el pasado, pero soñé con el futuro.

Por Gustavo Gac-Artigas, escritor y director de teatro chileno, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).

