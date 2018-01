Pablo López gana la votación popular en Martos para el concierto estrella de su feria de San Bartolomé

19/01/2018 - 17:20

El cantante Pablo López ha resultado ganador del concurso popular organizado en las redes sociales por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Martos (Jaén) para elegir al artista que ofrecerá un concierto en el marco de sus fiestas y feria de San Bartolomé, que se celebrarán a finales de agosto de 2018.

MARTOS (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

Los participantes en el concurso debían elegir entre Pablo López y Antonio Orozco. Con un resultado muy ajustado, Pablo López ha resultado ganador al acumular 2.777 'me gusta' frente a los 2.774 que ha logrado Orozco.

Desde el pasado 12 de enero y hasta este viernes a las 12,00 horas ha estado abierto el plazo para poder votar por un artista u otro. Finalmente, el propio Ayuntamiento en su perfil de Facebook ha sido el encargado de comunicar el resultado de la votación, no sin cierta polémica en las redes ya que sólo se han contabilizado los 'me gusta', pero no los 'me encanta'. De hecho Orozco ha acumulado 149 'me encanta' frente a los 103 conseguidos por Pablo López.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha apuntado que "en el anuncio del concurso se especificaba que se contabilizarían los 'me gusta' de cada foto", de ahí que la balanza se haya inclinado a favor del cantante malagueño Pablo López. Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Martos ha pretendido con esta iniciativa dar participación a marteños y visitantes en la elección del artista del gran concierto de feria.

A partir de ahora, la Concejalía de Festejos apunta que "se trabajará para conseguir este propósito y que Pablo López pueda estar en concierto en la feria de San Bartolomé 2018".