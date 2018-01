PSOE votará en contra de los presupuestos municipales tras el acuerdo "de chorradas y bobadas" de PP y Cs

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha adelantado que su grupo va a votar en contra del proyecto de presupuestos municipales del Ayuntamiento de Almería para 2018 que recoge el "pacto secreto" rubricado entre PP y Cs, que, a su parecer, encierra una serie de "chorradas y bobadas" como "un mariposario en el parque Nicolás Salmerón" pese a las "graves carencias" que tiene la ciudad.

"A mí nadie me ha pedido --un mariposario-- cuando voy andando por la ciudad y, primero, habrá que mejorar y adecentar un espacio en el que hay denuncias de presencia de ratas", ha manifestado el edil socialista en relación a este aspecto que recogería el pacto de 63 medidas no hecho público por el momento por la formación naranja ni el equipo de gobierno salvo en determinados aspectos.

En cualquier caso, Pérez Navas cree que las cuentas acordadas por ambos partidos son "las del doble engaño a los almerienses" porque "no atienden como deberían las necesidades que tienen los almerienses" y además "no se van a cumplir si se tiene en cuenta el antecedente de que de las 89 medidas pactadas por ambas formaciones en 2016 y 2017, hasta 70 siguen sin ejecutarse".

Para Pérez Navas, "independientemente de lo que se incluya en el pacto PP-CS, este no se va a cumplir" puesto que por el momento "no se ha ejecutado el 78 por ciento" de los acuerdos anteriores. En concreto, según ha recopilado el PSOE, en las cuentas de 2016 en las que Ciudadanos se abstuvo, de 14 puntos acordados, 12 no se han cumplido; mientras que de las de 2017, en las que la formación naranja votó a favor, 54 de las 75 medidas incorporadas al acuerdo no se han ejecutado en 2017 y otras cuatro "están en trámite sin concluir".

"Aquí hay que seguir haciendo teatro", ha dicho el dirigente socialista en alusión al pacto PP-Cs en el Ayuntamiento, cuando en realidad, "desde Ciudadanos se apoya a un gobierno, haga lo que haga" aunque este "no tienen detrás un modelo de ciudad" sino que busca el "quedar bien" de ambas formaciones. "Podría decirles que este presupuesto es una auténtica quiniela: Hay cruces, por probar simplemente, por si toca", ha lamentado.

Según el PSOE, "de cada cinco euros que pague un ciudadano, va a recibir realmente un euro en inversión o prestación de servicios por parte del Ayuntamiento" a pesar de que debido "a la incapacidad y al caos reinante dentro del gobierno municipal" se va a volver a "dejar sin gastar por parte del PP una cifra muy importante" del dinero presupuestado el año pasado.

Para los socialistas, este es el presupuesto "menos social de los últimos diez años" y "el que menos fomenta el empleo y menos participación da a vecinos y asociaciones y distritos" ya que, mientras que en 2017 el Ayuntamiento recibió 4,2 millones para planes de empleo de la Junta de Andalucía, "el PP solamente consignó la cifra ridícula de 172.000 euros, de los que se gastó 97.000, que es algo aún más ridículo y más vergonzante".

"Para este 2018, las cifras son todavía peores en este apartado, con 50.000 euros consignados dentro de un presupuesto de 192 millones, y a lo que viene a sumarse que no se promueve especialmente el apoyo a los sectores productivos de la ciudad", ha apuntado.