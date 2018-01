IU celebra la convocatoria de la comisión de Hacienda y pide que "acabe el teatro" de "los grupos de derecha"

19/01/2018 - 17:48

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha celebrado este viernes que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), haya convocado al fin la sesión de la comisión municipal de Hacienda destinada a someter a votación las enmiendas al proyecto presupuestario de 2018. Y es que a su juicio, después de la "pelea" protagonizada por "los grupos de derecha" por meros "formalismos", ya es hora de que "acabe el teatro" y el Consistorio se centre en los problemas de la ciudad.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, González Rojas ha aplaudido que el primer edil haya convocado la citada reunión de la comisión de Hacienda, "para acabar con el teatro" en el que desde su perspectiva se ha convertido la negociación de los nuevos presupuestos. Al respecto, ha criticado la "pelea de los grupos de derecha" por simples "formalismos", cuando la ciudad sigue sufriendo sus mismos "problemas".

Así, ha recordado que IU ha presentado sus enmiendas "en tiempo y forma" y decidirá mediante sus órganos correspondientes su posicionamiento en la comisión de Hacienda. Al respecto, ha recordado que "algunos aspectos" del acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno local socialista y Ciudadanos y las "prioridades" marcadas en materia de inversiones son "incompatibles" con los ejes de la federación de izquierdas.

EL CONFLICTO DE LOS PRESUPUESTOS

Hablamos de los contactos de los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla para la aprobación del proyecto presupuestario del Consistorio y sus sociedades y organismos satélite para 2018, que asciende a aproximadamente 960 millones de euros. El nuevo proyecto presupuestario del Gobierno local socialista, como ya ocurriera con los anteriores, está marcado por un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, con medidas por importe de casi 50 millones para que la formación naranja apoye el texto.

En el contexto de tales contactos, pues el PSOE gobierna el Ayuntamiento en franca minoría y necesita el respaldo o abstención de al menos dos grupos para que prospere su proyecto presupuestario, el propio Espadas detectaba "elementos en común" entre su proyecto presupuestario y las ideas y prioridades del PP. No obstante, el PP ha canalizado sus propuestas no como enmiendas al proyecto presupuestario inicial del Gobierno local, sino en forma de "presupuesto alternativo".

Pero en un contexto en el que el proyecto presupuestario afronta el trámite de la comisión de Hacienda, donde son votadas las enmiendas de las fuerzas de oposición al documento original, para que sean incorporadas las que se aprueben, la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento determinaron que el citado "presupuesto alternativo" del PP carece de base normativa para su debate y votación como tal en la comisión de Hacienda, que como se ha señalado se circunscribe al ámbito de las enmiendas individualizadas.

Y aunque los grupos municipales proponían al PP que transformase en enmiendas convencionales el contenido de su "presupuesto alternativo", el portavoz del Grupo popular, Beltrán Pérez, reclamaba al alcalde "voluntad política" para alcanzar un acuerdo en torno al "presupuesto alternativo" de los populares, al objeto de que decayesen tanto el proyecto presupuestario original como el propuesto por el PP, y naciese "un nuevo texto presupuestario" con "las medidas del PP".

NUEVO MOVIMIENTO

Frente a ello, el Gobierno local socialista trasladaba recientemente al PP un borrador de acuerdo presupuestario, ante el cual los populares han anunciado una "contraoferta solvente", bajo la premisa de que el documento del PSOE no se atendría al contenido de los contactos entre ambas fuerzas y "el modelo de ciudad propuesto en el presupuesto alternativo del PP no puede ser desguazado en un puñado de enmiendas".

No obstante, el alcalde ha decidido convocar para el martes la reunión de la comisión de Hacienda, para que sean sometidas a votación las enmiendas de cada fuerza política al proyecto presupuestario original, toda vez que los altos funcionarios del Ayuntamiento no consideran como enmienda el "presupuesto alternativo" del PP. "Ya está bien. No voy a dilatar más el proceso por una estrategia política del PP para retrasar y bloquear", ha aseverado el alcalde.