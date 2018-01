`el bigotes´ asegura que camps daba "las instrucciones" para financiar en `b´ al pp valenciano

19/01/2018 - 18:08

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Álvaro Pérez, `El Bigotes´, hombre de confianza del supuesto cabecilla de la 'trama Gürtel', Francisco Correa, no ha defraudado y tras iniciar su declaración en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional afirmando que iba a contar "lo que he vivido" señaló al expresidente de la comunidad valenciana Franciso Camps como la persona que "daba las instrucciones" para facilitar la financiación en `B´ del PP de Valencia.

Pérez ha arrasado con sus afirmaciones. Tras reconocer al igual que Correa y Pablo Crespo que hubo financiación irregular y que el PP financió de manera ilegal las campañas electorales de 2007 y 2008, atribuyó a Camps la máxima responsabilidad sobre este modelo de financiación. El expresidente valenciano esta citado en este juicio como testigo y para él los delitos que ahora se juzgan están prescritos.

Ha explicado que presenció una llamada telefónica de Camps al ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa en la que le dijo que si Orange Market, la empresa que organizó eventos electorales para el PP, quería cobrar la deuda de más de un millón de euros que el partido mantenía con ellos, tenía que aceptar hacer facturas falsas que acabarían pagando varios empresarios.

"Cuando le digo a Costa que es una barbaridad hacer esto, Ricardo llama delante de mí a la persona con la que habla siempre y consulta todo y esta persona le dice que esta es la única manera de cobrar y que si no que lo deje. Esta persona es Francisco Camps", aseguró `El Bigotes´.

Por tanto, "la persona" que "daba las instrucciones" a la 'trama Gürtel' para financiar de manera irregular al PP de la Comunidad Valenciana era Francisco Camps, según dijo Pérez en respuesta a las preguntas del fiscal Carlos Alba. En varias ocasiones ha reiterado que era Camps el que daba las órdenes a Costa para cargar a los empresarios los gastos hechos por el PP.

Correa siguió dando nombres y acusó a Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas, de ser otra de las personas que dabas "órdenes" a Costa y a Vicente Rambla, que fue responsable de las campañas electorales del PP y que también se sientan en el banquillo. "Había que hablar con Juan Cotino o con el señor Camps, que eran los que decían por dónde había que ir. Hasta que no se llamaba al Palau de la Presidencia no se podía hacer nada de nada. Ahí los que decían que había que cobrar a empresarios eran Cotino, el presidente o la jefa de gabinete", declaró Pérez.

En respuesta al abogado del Estado, `El Bigotes´ dijo que él nunca cobró ninguna comisión aparte de su sueldo. Afirmó que Correa siempre fue "generoso" con sus colaboradores, pero insistió en que había "currado mucho y me he ganado todo lo que he cobrado, pero no esas cantidades que dicen que he ganado". El acusado se negó a responder a la acusación popular ejercida por el Partido Socialista del País Valenciano.

Álvaro Pérez ha reconocido en varias ocasiones a lo largo del interrogatorio de la Fisclía que los empresarios acusados en esta causa pagaron gastos electorales del PP. "Los pagos se realizaron de tres maneras: mediante efectivo, mediante facturas con conceptos que no eran los que correspondían y mediante facturas correctas, pero todo, todo lo que se facturaba, eran trabajos realizados", insistió.

`El Bigotes´ relató que Camps fue testigo de las presiones de las que erá objeto en la sede nacional del PP cuando alguno de los actos que organizaba 'la Gürtel' no salía bien y fue entonces cuando le sugirió ir a trabajar a Valencia porque allí había "mucho trabajo". "Quien iba a Génova 13 era yo", dijo Pérez. Tan estrecha era su relación con el partido que tenía una tarjeta para entrar en la sede de Génova "sin pasar controles, como cualquier empleado .. Tenía una tarjeta, y tengo, por si alguien lo necesita", acabó diciendo al tribunal.

