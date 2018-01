Protección Civil de CyL informa de riesgo débil de aludes en Picos de Europa y Alto Campoo durante el fin de semana

19/01/2018 - 20:19

La Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha informado de riesgo débil de aludes en los Picos de Europa y en Alto Campoo durante todo el fin de semana, según la información facilitada por la Agencia Estatal de meteorología (AEMET).

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

En este sentido, ha recordado que, siempre que haya nieve, el peligro 0 de aludes no existe y que en circunstancias desfavorables cuando existan niveles de peligro débil (nivel 1) o limitado (nivel 2), se pueden sufrir severos daños personales, han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

En concreto, en los Picos de Europa y en Alto Campoo éste sábado se prevé un aumento de la nubosidad y las precipitaciones más significativas se producirán en las horas centrales del día y se continuará con el nivel de peligro débil (1) de aludes. El domingo se espera una ligera mejoría en el tiempo. El manto nivoso no experimentará cambios relevantes y el peligro de aludes se mantendrá igual que el sábado.

La Agencia de Protección Civil ha recordado algunas recomendaciones en caso de ser víctima de un alud de nieve como, al salir, poner el ARVA (Aparato de Búsqueda de Víctimas de Aludes) en emisión aunque parezca que no haya peligro (comprobar su funcionamiento antes de salir); se debe llevar una pala y la sonda; consultar la predicción meteorológica y el boletín de peligro de aludes; y no iniciar la salida si el índice de peligro es superior a 3 en la escala europea.

Tras desencadenarse un alud ha aconsejado mantener la calma e intentar huir por el lateral más próximo en dirección diagonal y descendente; cerrar la boca para que no se llene de nieve; agarrarse a cualquier roca o árbol para no ser arrastrado; liberarse de esquís, planchas o raquetas para evitar quedarse atrapado; y, si no se encuentra agarradero, luchar para permanecer a flote en el alud mediante movimientos natatorios contra la oleada y al mismo tiempo protegerse la cabeza de las rocas.

En caso de permanecer sepultado, la Agencia ha incidido en que es "importantísimo" adoptar forma de bola y tratar de salir antes de que el alud se modere, antes que se detenga en el valle, porque se endurecerá en pocos minutos; para respirar aire, desplazar la nieve con los brazos y con las rodillas e intente hacer una cámara respiratoria; y, antes de moverse, saber en qué posición se encuentra (hacer gotear la saliva de los labios, de forma que si va hacia la nariz es que se está boca abajo). También se aconseja que si no se puede salir, no haga esfuerzos inútiles, muévase lo menos posible, respire lentamente y atienda la ayuda.

Ante cualquier situación de emergencia contactar con el 1-1-2.