Ayuntamiento cuenta con 26.884 empleados, 183 de ellos eventuales, "una cifra inferior a la de anteriores mandatos"

19/01/2018 - 19:21

Avanza "un cuadro de mando que permita conocer el estado de tramitación en tiempo real" y lamenta que Delegación de Gobierno judicialice la vida administrativa

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En el Ayuntamiento de Madrid trabajan 26.884 empleados públicos, 4.416 de ellos son personal laboral y 183 eventuales, según datos de finales de diciembre dados a conocer este viernes por el Gerente de la Ciudad, Eloy Cuéllar, en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Esa ultima cifra es la más baja registrada en comparación con la de anteriores mandatos.

Cuéllar ha comparecido, a petición del PP, después de tomar posesión del cargo el pasado mes de diciembre. El Gerente de la Ciudad ha apuntado que en realidad el número de eventuales en este momento sería de 181 al faltar por cubrir dos vacantes. "Los datos son los datos, que un buen titular no arruine el rigor", ha lanzado a grupos de la oposición.

CIFRAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL

El Gerente ha aportado datos relativos a la asesoría jurídica municipal: si en 2016 cubrió 4.248 vistas, un año después ascendieron a 5.103. Cuéllar que ha indicado que "la mayoría de las sentencias son favorables" para el Ayuntamiento y ha avanzado que este lunes recibirá a los nuevos letrados.

Se trata de un refuerzo administrativo para agilizar su funcionamiento teniendo en cuenta las limitaciones que impone la tasa de reposición. También ha avanzado que van a ir diseñando "un cuadro de mando que permita conocer el estado de tramitación de los asuntos en tiempo real", cuadro de mando que "con el tiempo podría estar a disposición de todos los grupos". Otro de los deberes que se ha marcado es la "simplificación administrativa".

El Gerente de la Ciudad ha avanzado que trabajará, como el Gobierno municipal, para que la ciudadanía disponga de los mejores servicios en una sociedad con expectativas cambiantes apostando siempre por el ámbito público en la gestión. "Durante décadas hemos visto el paradigma que contraponía lo público contra lo privado primando lo segundo sobre lo primero pero esas son teorías superadas. Es momento para la transformación, para el cambio. Este equipo cree en lo público", ha defendido.

RECURSOS DE DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Desde Ciudadanos, la portavoz de Transparencia, Silvia Saavedra ha recordado el recurso interpuesto por Delegación de Gobierno, "avalado por Abogacía del Estado", contra la reclasificación laboral. "No se pueden hacer falsas promesas con un incremento retributivo que no se puede llevar a cabo", ha lanzado.

También ha recordado que un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de manera cautelar el acuerdo marco económico para todo el personal del Ayuntamiento "porque supera los límites marcados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

El socialista Ramón Silva ha replicado que la oposición a los procesos no viene de la relación Gobierno-sindicatos sino "del PP a través de Delegación de Gobierno", en la forma de estos recursos. "Esa suerte no la tiene la Comunidad, que firma acuerdos similares pero no les pasa nada, curiosamente nadie los recurre", ha señalado irónicamente.

En la misma línea se ha pronunciado Eloy Cuéllar, que ha lamentado que sea una tendencia la "judicialización de la vida administrativa". "Delegación de Gobierno no actúa con el mismo criterio con la Comunidad y eso desprestigia a lo público y perjudica a los empleados del Ayuntamiento", ha criticado.

El concejal del PP Luis Miguel Boto ha querido puntualizar que "son los jueces" los que suspenden acuerdos, "no el PP, que tiene su opinión".