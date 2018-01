El abogado de Puigdemont asegura que "no descarta someterse a la investidura presencialmente"

19/01/2018 - 23:01

Cree que una euroorden en Dinamarca fracasaría pero condicionaría la investidura

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El abogado del candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado este viernes que "no ha descartado en ningún momento presentarse, consciente de los riesgos que asume, someterse a la investidura presencialmente".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha recordado que del día 29 al 31 de enero puede ser el debate de investidura en el Parlament, para el que no hay ninguna puerta cerrada y todos los escenarios están abiertos.

Ha dicho que el Gobierno ha insinuado, a raíz del acto del próximo lunes de Puigdemont en Copenhague (Dinamarca), que puede emitir una nueva euroorden de detención, que es muy rápida porque se activa informáticamente y la Interpol y la Europol deberían detener a Puigdemont "en cualquier lugar donde se encuentre", y llevar a cabo un procedimiento como el de Bélgica.

Ha alertado de que, si Puigdemont quedara retenido en Dinamarca, "aunque después tuviera un final satisfactorio, esta posibilidad (de investidura) se vería frustrada temporalmente".

REGULACIÓN DANESA

"Estamos estudiando la regulación danesa", ha dicho el abogado, y ha apuntado que en Dinamarca es la Fiscalía la que resuelve en primera instancia, y después se produce una apelación ante el Tribunal de la Ciudad.

"Tenemos elementos sólidos para pensar que la euroorden, en el caso de Dinamarca, fracasaría o sería rechazada en gran parte, como habría pasado en Bélgica", ha resumido Alonso-Cuevillas, que ahora está valorando los tempos de este procedimiento.

Ha agregado: "Nos da miedo que, si se activa esta orden por parte de la justicia española pensada para Dinamarca, aunque pudiera tener un resultado positivo, podría condicionar el calendario", ya que Puigdemont debería someterse a la justicia danesa y mientras se dirimiera el asunto quedaría retenido en este país.

"Nunca se ha descartado ningún escenario", ha insistido el abogado, que ha asegurado que es necesario valorar esta posibilidad porque es una decisión difícil, ya que tiene un componente político pero también personal y familiar muy importantes.

Ha reiterado: "No se descarta nada. Lo estamos estudiando todo", y ha subrayado que Puigdemont es uno de los 135 diputados del Parlament, que gozan de inmunidad, y no podría ser detenido --salvo delito flagrante--, pero la detención de Carme Forcadell hace que no se pueda descartar ningún escenario.

"La aplicación del ordenamiento ha sido muy creativa e imaginativa y por ello no podemos descartar ninguna hipótesis", ha lamentado.