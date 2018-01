Pastora Soler presenta este sábado los temas de su disco 'La Calma' en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar

20/01/2018 - 5:53

La cantante Pastora Soler llega este sábado al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) donde ofrecerá a las 21,30 horas un concierto dentro de su gira 'La Calma' para el que ya no hay entradas ante la gran expectación que ha levantado el espectáculo.

ALMERÍA, 20 (EUROPA PRESS)

La artista sevillana, que vuelve con más ilusión que nunca tras tres años, presenta un disco en el que "ha mimado cada canción, cada nota, cada detalle "para que el público que la está esperando "reciba lo mejor de ella", según ha explicado el Consistorio roquetero en una nota.

La intérprete, que muestra una "asombrosa seguridad" en sus actuaciones, consiguió el reconocimiento con 'Corazón congelado' y 'Deseo'. Tras triunfar con 'Toda mi verdad' y 'Bendita locura', regresó con 'Una mujer como yo', en el que se incluía 'Quédate conmigo', el tema con el que representó a España en el Festival de Eurovisión en 2012.

La propia artista define este nuevo disco como "muy vital, muy enérgico, muy positivo y, sobre todo, con once historias que dicen y cuentan muchas cosas de los sentimientos y de la vida". Con respecto al tiempo que ha estado alejada de los escenarios, Pastora Soler asegura que "este tiempo me ha hecho valorar aún más cuanto de importante es cantar para mí, transmitir al público y disfrutar de la música. Y sobre todo ha sido emocionante sentir el cariño del público en todos estos años y como me han recibido ahora".