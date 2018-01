Laura Garrido recuerda al PNV que alcanzó un acuerdo presupuestario con el PP en Euskadi estando el 155 en vigor

20/01/2018 - 10:39

"El PNV gobierna con un partido que defiende la aplicación del 155", manifiesta la portavoz popular

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP vasco y parlamentaria de la formación, Laura Garrido, ha afirmado que no entiende el posicionamiento del PNV cuando señala que "no se dan las condiciones" para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que "parece que la situación de Cataluña no condicionó un pacto con el PP en Euskadi".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Garrido ha mostrado su confianza en que se produzca un acuerdo presupuestario en el Estado "por el bien de todos, de la estabilidad y de los vascos", y ha recordado a los jeltzales que los socialistas también apoyaron el 155.

Tras afirmar que el hecho de que se produzcan conversaciones es algo "positivo", ha recordado que el PP no tiene mayoría en el Congreso para aprobar los Presupuestos, "igual que PNV y PSE tampoco la tienen en Euskadi". "Y eso ha llevado a hacer un ejercicio de responsabilidad y buscar mayorías para pactar", ha añadido.

En este sentido, ha valorado que el PP ha "antepuesto" en Euskadi los intereses de los vascos y cuestiones prioritarias que consideraba que "había que reforzar". "A cambio, nos hemos abstenido y posibilitado los presupuestos", ha incidido.

De este modo, ha reconocido que no entiende el posicionamiento de la formación jeltzale cuando afirma que "no se dan las condiciones" para negociar los PGE, ya que "parece que la situación de Cataluña no condicionó un pacto con el PP en Euskadi".

"Las medidas del 155 se han aprobado en el Senado por una mayoría de partidos y votos. El PNV gobierna con un partido que defiende la aplicación del 155 (PSOE)", ha indicado, para reiterar que esta situación "hace unos meses no impedía una negociación y que en Euskadi hubiera presupuestos".

A su juicio, el "valor de la estabilidad" hay que pregonarlo no solo donde se gobierna "sino en el resto de las instituciones". "No entiendo la apelación constante del PNV al 155 y el posponer hasta que no se normalice la situación de Cataluña", ha resaltado.

Por ello, ha mostrado su deseo de que los jeltzales hagan "un ejercicio de responsabilidad" que ya se hizo en la anterior negociación, porque "la estabilidad es un valor en sí misma".

"Vemos lo que pasa en Cataluña cuando hay inestabilidad y espero que el PNV, en aras a buscar esa estabilidad, priorice el interés de los vascos. Cuando se aprueban los presupuestos no es algo a corto plazo, ya que hay inversiones plurianuales que se pueden ver comprometidas", ha advertido.