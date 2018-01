Los onubenses realizan 19.500 donaciones sanguíneas durante 2017 para mantener las reservas hospitalarias

20/01/2018 - 11:02

Los onubenses han realizado a lo largo de 2017 un total de 19.483 donaciones sanguíneas, de las que 18.294 fueron de sangre y 1.189 de plasma. Se trata de cifras similares en donación de sangre y superiores en donación de plasma a las contabilizadas el año anterior, con un incremento global de un 2,2 por ciento.

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)

De esta forma, la tasa de donación en la provincia se eleva a más de 38 donaciones por cada 1.000 habitantes, entre las más altas en la comunidad autónoma, mientras que la actividad del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva se ha completado con la extracción de 3.281 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea, según han informado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Del total de donaciones, 4.345 se realizaron en las propias instalaciones del centro de transfusión, mientras las restantes, hasta 15.138, se recogieron en las unidades móviles que recorren las diferentes localidades de la provincia, así como centros de enseñanza, instituciones públicas y empresas, para acercar esta práctica a la ciudadanía.

Por su parte, esta delegación y el Centro de Transfusión, Tejidos y Células agradecen la solidaridad de las personas que acuden a donar, lo que permite cubrir las demandas de sangre de los hospitales de la provincia de Huelva, a la vez que animan a los donantes a que acudan a donar acompañados de otras personas que no lo sean para mantener las reservas en niveles óptimos.

80 PERSONAS AL DÍA

Las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para cinco días. En el caso de Huelva, se necesita que al menos 80 personas acudan cada día a donar para cubrir las peticiones de sangre generadas desde los centros hospitalarios.

Debido al descenso de donaciones durante las pasadas fiestas navideñas y las primeras semanas del mes de enero y al aumento de transfusiones que se están realizando en este periodo invernal, se ha producido una disminución importante de las reservas de componentes sanguíneos, especialmente de los grupos O positivo, A positivo y O negativo, si bien todos los grupos son muy necesarios.

Por ello, desde la Administración sanitaria realizan nuevamente un llamamiento a la generosidad de los ciudadanos y les recuerda que es muy necesario que acudan a donar sangre.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 horas y los sábados de 10,00 a 13,00 facilitando así la donación a los ciudadanos tras la jornada laboral e incluso los fines de semana. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar esta práctica a los ciudadanos.

Las personas que quieran conocer el horario y lugar de las colectas que se realizan a través de las unidades móviles del centro por toda la geografía provincial pueden hacerlo en la página web del Servicio Andaluz de Salud, disponible en internet en la dirección www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, visitando en concreto un apartado específico denominado 'Donar sangre', así como a través de la aplicación para móviles 'Dona Sangre Andalucía', que se puede descargar en Google Play Store y en App Store o directamente en el buscador indicando 'Dona Sangre Andalucía'.

En este sentido, desde la Junta recuerdan que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria diaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.