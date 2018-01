Girau apuesta por una dirección del PSPV rigurosa que implique a los militantes para "recobrar la vitalidad"

20/01/2018 - 12:29

Defiende seguir la "hoja de ruta" de Sánchez, recuperar el trabajo político de las agrupaciones de la ciudad y el Comité Comarcal

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

La candidata a la secretaría general del PSPV-PSOE en la ciudad de València y concejala de Deportes y Sanidad en el Ayuntamiento de la ciudad, Maite Girau, ha apostado por dotar a esta formación de "una dirección política que trabaje con rigor" y que implique "a todos los militantes" en un "objetivo común" con el fin de "recobrar" la "vitalidad" que "hace falta" a la estructura orgánica de la formación en la capital valenciana, "la ilusión y el trabajo bien hecho".

Girau compite para acceder a la secretaría general de los socialistas en esta ciudad con la primera teniente de alcalde y portavoz del PSPV en el consistorio de València, Sandra Gómez, compañera suya en el grupo municipal de este ayuntamiento.

"El partido ha estado aletargado. No ha sumado todo el potencial del conocimiento de todos los compañeros, un gran potencial que nos hubiera permitido trabajar como un gran equipo, sumar fuerzas y estrategias políticas para avanzar juntos hacia un objetivo común", ha planteado Girau en una entrevista a Europa Press.

En esta línea, ha considerado "fundamental recobrar la ilusión del partido" y ha expuesto que "eso se hace consiguiendo el compromiso de todos los compañeros en el proyecto común que se tiene que construir de manera conjunta en el PSPV de la ciudad" de València para hacer "un partido político que lidere la izquierda y que mejore los resultados electorales, que en los últimos años no han sido buenos".

Maite Girau ha aseverado que la dirección política de esta formación tiene que estar "implicada", ser "ejemplar" y "rendir cuentas" y trabajar "con el objetivo de mejorar esos resultados". Ha considerado así que "la dirección política de un partido debe ser coherente, comprometida, seria, creíble, leal e ilusionante".

"Nuestro partido necesita ser modernizado también en sus formas de trabajar y contar con todos, con todas las sensibilidades de la organización y con todos los puntos de vista porque es desde el diálogo y desde el consenso desde donde se pueden construir los mejores proyectos de futuro", ha agregado. Por ello, ha instado a "evitar sectarismos".

De este modo, ha hablado de "necesidad de cambio", de "necesidad de trabajar para aportar" y de "devolver la voz a la militancia", al tiempo que ha expuesto que "sin ese cambio de rumbo el partido en la ciudad no despegará".

La candidata a la secretaría general de los socialistas de València ha defendido seguir "la hoja de ruta" marcada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a partir del 39 Congreso Federal de esta formación.

"Conseguimos con Pedro Sánchez y con el 39 Congreso Federal marcar cuál tiene que ser el camino en todas las estructuras del partido. Ha sido importante el punto de inflexión que se marcó en ese congreso y esa hoja de ruta es la que tienen que seguir todas y cada una de las estructuras del PSPV de la ciudad", ha planteado.

Girau ha apuntado que esto supone, además de una "dirección ejemplar y coherente" y de "contar con todos", "más implicación de la militancia, con consultas sobre decisiones importantes". Igualmente, ha afirmado que conlleva contar con "un partido más de izquierdas para ser el futuro que queremos ser". "Es la ilusión que recuperamos con Pedro Sánchez. Y el marco político del que nos hemos dotado es el que tiene que marcar el camino", ha manifestado.

A este respecto, ha agregado que "ese modelo de partido debe recorrer todos los niveles de la estructura" y que "este es el momento de la ciudad de València". La concejala, que concurre a las primarias para la secretaría general del PSPV de València con el lema 'Sigues futur, suma't a l'equip', ha indicado que participar en ese proceso, que ha calificado de "normal" y "enriquecedor" para la organización, ha sido una decisión "ilusionante" y un "reto" que asume en un momento de "madurez".

"Muchos compañeros me pidieron que diera este paso. Me encontraba en un momento de madurez profesional --es funcionaria del Ayuntamiento de València-- y personal que me permitía asumir este reto, esta ilusión, para poder hacer efectivo el cambio que necesita el Partido Socialista de la ciudad", ha declarado.

RENDIR CUENTAS

Maite Girau ha comentado que en ese proceso de cambio aboga también por "un partido más transparente" en el que "la rendición de cuentas de los cargos públicos y orgánicos sea obligatoria y regular". "Es importante que los cargos y la dirección política expliquen su trabajo y se sometan a la valoración de los compañeros" de partido, ha expuesto, a la vez que ha opinado que esto es "siempre un reto y una gran prueba de democracia interna".

La edil ha asegurado que la rendición de cuentas que defiende "no se da suficientemente" ahora. "No estoy hablando de explicar de manera genérica a los compañeros, con cifras generales, la gestión. Defiendo que puedan contar con datos objetivos. Nuestros militantes son maduros y tienen que poder valorar cuál es la situación de la gestión en cada momento para poder tomar decisiones con conocimiento amplio del trabajo que se realiza", ha detallado.

En cuanto a la conveniencia de rendir cuentas, Girau ha agregado que el Comité Comarcal, "el máximo órgano entre congresos", es el foro en el que hay que hacerlo, tanto por parte "del grupo municipal como de la dirección política". Por ello, ha estimado "importantísimo recuperar el papel del Comité Comarcal" y ha destacado que "se tiene que reunir obligatoriamente una vez al año".

"Eso no se ha hecho", ha lamentado, además de señalar que "también debe reunirse tantas veces como sea necesario para tomar las decisiones políticas que sean adecuadas en cada momento, sobre todo, aquellas que hagan que tenga que cambiar el rumbo del partido" o que se refieran a "acuerdos de gobierno".

COORDINACIÓN "ESCASA"

Maite Girau ha echado en falta mayor coordinación entre el grupo municipal socialista y la dirección política de la ciudad porque esta ha sido "escasa". "La coordinación pasa por que el grupo municipal participe activamente en la ejecutiva y por que asuma en su gestión los mandatos del partido", ha indicado.

Entre las propuestas que plantea su candidatura, Girau ha resaltado también la decisión de "recuperar el trabajo político de las agrupaciones" del PSPV de la ciudad y de "potenciarlas", así como que la ejecutiva comarcal "se reúna de forma rotatoria en cada una de las agrupaciones".