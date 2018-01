Cataluña. rajoy no permitirá que "una sola persona situada fuera de la realidad" condicione "el futuro de todos"

20/01/2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisó este sábado de que no permitirá que "una sola persona situada fuera de la realidad" condicione "el futuro de todos" y, por ello, insistió en que el artículo 155 de la Constitución seguirá "conservando su vigencia" en Cataluña en caso de nuevas ilegalidades, como que Carles Puigdemont intente ser investido desde Bruselas.

En su discurso de clausura de la Convención de Distritos del Partido Popular de Sevilla, el jefe del Ejecutivo advirtió de que si el nuevo Gobierno que se forme en Cataluña no actúa dentro de la legalidad vigente, "la ley actuará como es su obligación". Además, recalcó que permitir que Pugidemont sea investido desde Bruselas, además de ilegal, va "contra la lógica y la razón".

"Una sola persona situada fuera de la realidad no puede condicionar el futuro de todos, eso no es admisible, ni en este caso ni en ningún caso de la vida", sentenció Rajoy, para a renglón seguido afirmar que "no se puede presidir ningún Gobierno viviendo fuera de España". En el caso de que se cometan nuevas ilegalidad, prosiguió, el 155 "seguirá conservando su vigencia".

