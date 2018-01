Rajoy pide al psoe que no haga "política de la mala" con la financiación autonómica

20/01/2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo este sábado a los socialisatas que es "profundamente injusto" hacer "política de la mala" con el nuevo sistema de financiación autonómica cuando el Ejecutivo está "absolutamente dispuesto" a sentarse "con todo el PSOE" y "no con una parte" para sacarlo adelante.

En su discurso de clausura de la Convención de Distritos del Partido Popular de Sevilla, Rajoy criticó que se use este tema para "atacar al Gobierno" cuando el PP votó en contra del actual modelo. "Yo ahora quiero pactarlo con el PSOE, porque lo dice el sentido común y el PSOE gobierna en muchas comunidades autónomas", afirmó.

Por ello, pidió que "no le digan al PP que no quiere aprobarlo", dadas las quejas de los socialistas, que recriminan al Gobierno que no haya hecho público el proyecto para este acuerdo que Rajoy anunció hace ya un año. "Estoy dispuesto a sentarme con el PSOE", prosiguió, aunque precisó que lo hará "con todo el PSOE" y "no con una parte".

"Estoy absolutamente dispuesto", aseveró Rajoy, al tiempo que tildó de "profundamente injusto" que se utilice este tema políticamente "y no se dé un solo paso para intentar construir algo positivo". "Eso es injusto, eso no se hace, eso es engañar a la gente y yo desde luego no voy a hacer eso nunca. Si quieren modelo de financiación, aquí estoy, pero necesito sus votos".

