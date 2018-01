El PP tilda de "culebrón preelectoral" el proyecto del Área Central y pide a Lastra que deje de reírse de los asturianos

20/01/2018 - 14:12

El Partido Popular de Asturias ha vuelto a criticar este sábado el proyecto para el desarrollo del Área Central Metropolitana que los diputados Luis Venta y Rafael Alonso calificado como "un culebrón preelectoral socialista" "El Área Central no es un objetivo en sí misma, es una cortina de humo para no hablar de lo que realmente interesa y preocupa a los ciudadanos, para no hablar e las cuitas internas de los socialistas, es en definitiva es un timo político de los socialistas a los asturianos", ha indicado en rueda de prensa Luis Venta Cueli.

OVIEDO, 20 (EUROPA PRESS)

En este sentido el diputado del PP se ha preguntado que si este proyecto es tan importante y necesario como dice el PSOE y si lleva 20 años hablando de ella, dónde está la urgencia y por qué se espera al último año de legislatura para su puesta en marcha.

Por ello ha lamentado que lo único que busca el Gobierno socialista es crear un gobierno paralelo o una "mini diputación, un consorcio de consorcios". "Buscan crear un gobierno paralelo que ya saben quien lo va gestionar, nos quieren imponer a calzador la empresa que ha dejado un gran pufo a los asturianos, Sogepsa", ha dicho el diputado del PP.

Para los 'populares' asturianos es "una auténtica vergüenza que el Gobierno proponga que Sogepsa pase a gestionar un consorcio de consorcios". "Esta es la nueva perdiz mareada del socialismo, no saben ni lo que quieren y ante la falta de un proyecto concreto lo que hacen es lanzar ocurrencias y tomarnos el pelo a todos con palabrería barata. Le decimos al consejero, Fernando Lastra, que vaya a reírse de otros".

Por su parte el diputado Rafael Alonso, ha hecho un repaso de la historia del proyecto para el Área Central Metropolitana del que se habla ya desde hace 20 años. "Ahora ya no se sabe ni que hablamos, es una chapuza de los socialistas que no ha servido para nada y que habrá que ver como continúa", ha dicho.