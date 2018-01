Lambán señala que Santisteve se negó a negociar el ICA

20/01/2018 - 14:50

El presidente del Gobierno, Javier Lambán, ha señalado que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se negó a negociar el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Ha remarcado que las condiciones de este tributo dependen de "voluntad política".

ALCORISA (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

"El año pasado, cuando negociamos la Ley de Capitalidad, le propuse --al alcalde de Zaragoza-- negociar también el ICA, es más, le propuse llegar a un acuerdo sobre el ICA que era más favorable para el Ayuntamiento del que hace tres o cuatro años habían negociado el Gobierno y el Ayuntamiento".

Así lo ha indicado este sábado Lambán en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad turolense de Alcorisa, después de que Pedro Santisteve le haya pedido que deje "de marear la perdiz" sobre este asunto y le haya solicitado que no haga "como con el tranvía" que "con las excusas de informes técnicos bloquearon la negociación".

El presidente de Aragón ha respondido que el alcalde no quiso entrar en la negociación del tributo porque dijo que "hasta que no se cerrará la negociación del tranvía él no hablaría de ninguna otra cosa". Por ello, ha mostrado su "sorpresa" por estas declaraciones.

Además, "lo del tranvía no se podía negociar porque los informes la intervención del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón son tan radicalmente opuestos que sólo cabe resolverlos en los tribunales y, sin embargo, lo del ICA sí que depende de la voluntad política de las partes".

Ha insistido en que él estaba "dispuesto" a negociar el gravamen con el alcalde de Zaragoza "en unas condiciones más ventajosas de las inicialmente previstas". Ha subrayado que las instituciones deben hacer "todos los esfuerzos posibles para entenderse, para resolver los conflictos por la vía del acuerdo" y ha asegurado que su Gobierno hace todo lo necesario para llegar a acuerdos.