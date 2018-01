Cataluña. rajoy no permitirá que "una sola persona situada fuera de la realidad" condicione "el futuro de todos"

20/01/2018 - 15:15

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisó este sábado de que no permitirá que "una sola persona situada fuera de la realidad" condicione "el futuro de todos" y, por ello, insistió en que el artículo 155 de la Constitución seguirá "conservando su vigencia" en Cataluña en caso de nuevas ilegalidades, como que Carles Puigdemont intente ser investido desde Bruselas.

En su discurso de clausura de la Convención de Distritos del Partido Popular de Sevilla, advirtió de que si el nuevo Gobierno que se forme en Cataluña no actúa dentro de la legalidad vigente, "la ley actuará como es su obligación". No obstante, indicó que es una necesidad formar el Govern "con rapidez", porque "las situaciones de excepcionalidad no son buenas".

Eso sí, pidió un Gobierno que trabaje "por lo que quiere la gente", que es "la recuperación institucional, económica y social" de Cataluña para que las empresas que se fueron a consecuencia del desafío secesionista vuelvan a esta región. Para ello, avisó de que "es necesario más que nunca que todo el mundo actúe con responsabilidad".

En este sentido, recalcó que permitir que Puigdemont sea investido desde Bruselas, además de ilegal, va "contra la lógica y la razón". "Una sola persona situada fuera de la realidad no puede condicionar el futuro de todos, eso no es admisible, ni en este caso ni en ningún caso de la vida", sentenció Rajoy.

A renglón seguido afirmó que "no se puede presidir ningún Gobierno viviendo fuera de España" como tampoco se puede pretender "ser investido sin acudir al Parlamento a explicar las razones por las que se pide el voto" o intentar "saltarse el control al Gobierno al que la oposición tiene derecho". "¡Es de puro sentido común!", exclamó.

155 FRENTA A ILEGALIDAD

Por ello, y en el caso de que se cometan nuevas ilegalidades, Rajoy quiso dejar claro que el artículo 155 de la Carta Magna "seguirá, porque así lo ha dicho el Senado, conservando su vigencia". Según el acuerdo aprobado por la Cámara Alta, este precepto constitucional termina en el momento en el que el nuevo Gobierno tome posesión.

En cualquier caso, Rajoy celebró que "hoy las cosas están mejor que hace unos meses", cuando hubo que hacer frente a "la más pertinaz ilegalidad". Admitió que el PP ha pagado un coste electoral por ello, pero explicó que en primer lugar están las decisiones que el Gobierno ha de tomar en aras del interés general y "luego viene nuestro partido".

Recordó que las decisiones adoptadas en Cataluña se han tomado de la mano de los partidos constitucionalistas porque se buscaba que "la voz de las personas que no se sienten independentistas, que son la mayoría, estuvieran representadas en el Parlament". Por ello, criticó duramente a Ciudadanos por negar el grupo parlamentario propio al PP catalán.

"Por lo visto no quieren que la voz del PP, disponiendo de un grupo parlamentario, se oiga con fuerza en el Parlamento defendiendo las posiciones de los constitucionalistas", lamentó el líder de los populares, que invitó al partido de Albert Rivera a explicar esta decisión a los votantes del PP y Cs.

