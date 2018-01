El PSOE de Melilla denuncia que la nueva orden de admisión de Educación aumenta la segregación social

20/01/2018 - 17:16

La secretaria de Organización del PSOE de Melilla, Sabrina Moh, ha denunciado que la modificación de la Orden que regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados que quiere aprobar el Ministerio de Educación profundiza en la segregación de clases sociales.

MELILLA, 20 (EUROPA PRESS)

"Esta modificación que pretende imponer el Gobierno del PP va dirigida a privilegiar el acceso a puestos escolares en centros concertados de aquellas clases sociales tradicionalmente vinculadas a dichos centros, especialmente, en ciudades como Ceuta y Melilla", ha subrayado la socialista.

Sabrina Moh ha señalado que pretenden premiar, en muchos casos, la admisión en centros concertados de aquellos alumnos que, en los años de escolarización de los progenitores eran privados, contribuyendo, de esta forma, al acceso de dicho alumnado.

"Esta modificación supone una restricción no establecida en la Ley y no aplicada a ningún otro criterio vinculado con los miembros que constituyen la familia", ha criticado Moh, que apuntó que los contenidos que se pretenden eliminar "no hacen más que dar un trato discriminatorio al alumnado de Ceuta y Melilla, frente al del resto de España, profundizando aún más en la segregación social, precisamente, en localidades, donde es más necesario el impulso de la igualdad y la equidad en la educación".

Todo ello, en opinión de los socialistas, vulnera tanto la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, como el Real Decreto 1635/2009 por el que se regula la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, especialmente el principio de igualdad en la elección de centro.