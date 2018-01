Martiño Noriega subraya que las mareas llegaron "para quedarse" y "presentar una importante alternativa al PP"

20/01/2018 - 19:53

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha remarcado que las mareas municipalistas llegaron "para quedarse" con un proyecto que va más allá de las próximas elecciones locales de 2019 y aspira a "presentar una importante alternativa al PP" en los ayuntamientos.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha destacado el regidor compostelano en la clausura de la segunda edición del 'Encontro municipalista', que ha reunido a representantes de más de 30 mareas municipalistas en la capital gallega, así como a diputados de los grupos de En Marea en el Congreso y el Parlamento gallego.

Noriega, que ha actuado como anfitrión en unas jornadas por Compostela Aberta, ha atendido a los medios tras su intervención ante un centenar de personas que ha servido para poner el broche a un día en el que se celebraron varias mesas de trabajo para avanzar en la creación "de un relato" conjunto de cara a las municipales de 2019.

Así, el alcalde santiagués ha llamado a "construir un ayuntamiento diferente para construir un país diferente" para, de este modo, que las candidaturas de unidad popular se asienten y sean capaces de "disputar la hegemonía" al PP en el ámbito local.

A preguntas de los medios, Martiño Noriega ha destacado que la jornada ha sido "muy positiva" porque "ha permitido intercambiar experiencias, no sólo de acción de gobierno desde las grandes ciudades, sino también de mareas que no tienen manera de explicitar esas iniciativas y escuchar otras alternativas que no sean de sus ayuntamientos".

"Somos de los que pensamos que una marea se construye con muchas mareas desde la diversidad", ha resaltado, para luego poner el foco en la necesidad de "buscar alternativas para problemas" que se presentan cada día "desde lo municipal".

Tras la primera edición, celebrada en el mes de diciembre en Ourense, las mareas confían en organizar más 'Encontros Municipalistas' para preparar el camino hacia las municipales de 2019, donde aspiran a mantener los gobiernos de A Coruña, Compostela Aberta y Ferrol y a mejorar sus implantación y resultados fuera del ámbito urbano.

Además de Noriega, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, también participó en el encuentro durante la mañana. Por su parte, el regidor herculino, Xulio Ferreiro, no pudo asistir por "problemas de agenda". Tampoco lo hizo el portavoz de En Marea, Luís Villares, que estuvo en un acto del partido instrumental en Sarria (Lugo).