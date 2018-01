Crece el uso de 'tablets' en los centros educativos catalanes

21/01/2018 - 11:22

Los ordenadores, más presentes en las aulas habituales que en las propias de informática

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La presencia de 'tablets' en los centros educativos catalanes se ha duplicado en dos cursos, pasando del 2,8% en el curso 2014-2015 al 7,7% en el 2016-2017, según los datos de la 'Estadística de los equipamientos y usos de las TIC en los centros escolares' de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat recogidos por Europa Press.

Los ordenadores de sobremesa continúan siendo los dispositivos más presentes, con un 57,7%, seguido de los portátiles, con un 32,9%; las 'tablets', con un 7,7% --porcentaje que se eleva al 13,1% en los centros privados--, y los 'chromebooks', con un 1,7%.

La presencia de las 'tablets' en los centros públicos es mayor en Primaria, donde es del 8,2%, que en Secundaria, con un 2%, para un global en el sistema público del 5,2%.

El director general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa de la Generalitat, Martí Barberà, ha asegurado a Europa Press que el uso de 'tablets' y 'chromebooks' son una "herramienta de futuro" con las nuevas metodologías pedagógicas, sobre todo en Primaria.

Un 74,6% de los ordenadores tiene un uso docente en los centros catalanes, un 13,7% es para usos propios del profesorado, un 5,9% para usos administrativas, y el 5,9 restante para otros usos.

El 31,3% de los ordenadores están ubicados en aulas habituales de clase; el 30,4% en aulas de informática; el 6,9% en dependencias administrativas; el 12,7% en otras dependencias, y el 18,7% sin ubicación definitiva.

Barberà ha resaltado la presencia de ordenadores en el aula habitual, fruto de la renovación pedagógica, que llega al 37,3% en la Primaria de los centros públicos: "Estamos en la línea de que vayan hacia el aula".

Un 96,8% de los centros catalanes dispone de página web, un 96% tiene wifi con acceso a Internet y un 51,4% no dispone de ningún servicio de entorno virtual de aprendizaje (EVA).

USO DE MÓVILES

Respecto al uso de móviles, en un cuestionario de pregunta múltiple, el 61,3% de los centros de Primaria y Secundaria permite su uso en momentos puntuales, mientras que un 19,5% avala su uso en zoñas señaladas, un 19,8% lo permite en el recreo y un 36,7% su utilización para fines educativas.

Un 12,7% de los centros encuestados no permite el uso de móviles --11,7% en el sector público y 14,5% en el privado--, y en un 17,3% de los centros no se permite llevarlo --22,9% en los centros públicos--; entre aquellos que no permiten llevarlo, en la Primaria de escuelas públicas es del 54%.

Barberà ha admitido que el móvil es una herramienta con "mucho potencial" educativo, pero que el departamento está estudiando su uso en el aula.

En los centros públicos de Bachillerato de ESO, el uso del móvil con fines educativos se sitúa en el 84,2%, en Bachillerato en el 73,8%, en la FP de grado medio en el 35,9% y en el FP de grado superior, en el 28,5%

Respecto a la implantación del Plan de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC), un 30,5% de los centros catalanes lo tiene redactado, un 53,3% en fase de elaboración y un 16,2% sin iniciar.