Turismo.- PSOE reclama al Gobierno una campaña promocional en Europa para jubilados y personas con discapacidad

21/01/2018 - 12:19

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha planteado una iniciativa en el Congreso exigiendo al Gobierno una campaña publicitaria en Europa dirigida a turistas jubilados y personas con discapacidad.

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

Heredia ha señalado que en un dictamen aprobado por el Comité Europeo de las Regiones se aboga por un planteamiento integrado del turismo adaptado a las personas de más edad. El objetivo es impulsar las economías locales y regionales y crear empleo, teniendo en cuenta el poder de gasto de ambos colectivos.

España recibió más de seis millones de turistas mayores de 65 años en 2014, con un impacto económico de más de 7.000 millones de euros.Heredia ha considerado que suponen un diez por ciento de los acogidos en el país ese año; un número que ha continuado incrementándose.

Cataluña, Canarias, Andalucía y Baleares son las comunidades autónomas con más afluencia de turistas senior, según datos del Ministerio de Turismo aportados por el socialista, quien ha resaltado que en la Unión Europea hay más de 128 millones de ciudadanos de entre 55 y 80 años, un 25 por ciento de la población total.

Este dictamen, ha incidido a Europa Press, puede tener "un impacto muy positivo para las zonas turísticas y contribuye a maximizar el potencial de este segmento estratégico de mercado, así como a reducir la estacionalidad turística".

Una de las zonas turísticas que más podría beneficiarse será la Costa del Sol, "donde se podría crear bastante empleo sobre todo en temporada invernal".

AYUDAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD

Igualmente, el diputado socialista ha indicado que hay que tener más en cuenta a las personas con discapacidad, cuyo gasto es un 30 por ciento superior al del resto de viajeros. Según una encuesta realizada por Adecco, seis de cada diez personas con movilidad reducida no viajó a los destinos que le resultaban de interés este verano por falta de servicios e instalaciones accesibles.

El sondeo revela que el 70 por ciento de ciudadanos europeos con algún tipo de discapacidad tiene posibilidades económicas de viajar, pero el 85 por ciento considera insuficiente la oferta de turismo accesible.

En este sentido, la Red Española de Turismo Accesible cifra en más de 58 millones de viajeros el potencial de estos viajeros, ya que estas personas suelen viajar acompañados de familiares o amigos.Sin embargo, en un informe del Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España presentado por Fundación ONCE, tras analizar 57 destinos, 4.000 hoteles y 40.000 restaurantes, se señala como principal conclusión que el 40 por ciento de los hoteles de España no cuentan con una habitación adaptada a las necesidades de personas con discapacidad.

Del estudio se desprende además que cerca de 1.500 establecimientos hoteleros dicen ser "aptos para silla de ruedas", aunque el personal no tiene la formación adecuada o la recepción no es accesible. En cuanto a los restaurantes, el 26,4 por ciento señalan que son aptos "pero la realidad es que casi la mitad no tiene un aseo adaptado, el 45 por ciento no dispone de un acceso correcto o a nivel y ninguno presenta menú en formatos alternativos ni cuenta con personal formado".

Una de las conclusiones que se desprende es que más de la mitad de las empresas consideran alto o muy alto el coste económico de mejorar la accesibilidad en sus establecimientos o servicios. Por ello, Heredia reclamará al Gobierno que impulse créditos reembolsables para que, sobre todo hoteles que no son de reciente construcción en zonas turísticas, pero también restaurantes, puedan mejorar su accesibilidad.

En este informe sobre hábitos turísticos en los últimos dos años, se concluye que no hay diferencia significativa entre el número de viajes realizado en los últimos 24 meses por las personas con alguna discapacidad o necesidades especiales y aquellas que no la tienen.

Además, según el diputado socialista, en el análisis del gasto se percibe que el gasto medio realizado por los turistas con discapacidad y necesidades especiales, de 813,65 euros de media, "fue significativamente superior al desembolso efectuado por las personas sin necesidades especiales (637,60 euros de media)".

Por último, el 25 por ciento de las personas con movilidad reducida invierte más de 4.000 euros anuales en viajes, cifra que según la Fundación ONCE podría incrementarse de existir una oferta turística más accesible.