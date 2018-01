Aume no ve posible un servicio militar obligatorio en españa porque sería "un contrasentido"

21/01/2018 - 13:02

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) considera que recuperar el servicio militar obligatorio en España, como piensa reintroducir en Francia el gobierno de Emmanuel Macron, "no es posible" y sería "un contrasentido" sustituir con soldados de reemplazo a los miles de soldados formados que ya están teniendo que abandonar las Fuerzas Armadas a los 45 años.

En declaraciones a Servimedia, el adjunto a la Secretaría General de AUME, Mariano Casado, dijo que "no tiene sentido proveer de militares a las escalas de tropa y marinería cuando se está echando al cumplir 45 años a militares absolutamente formados, preparados y comprometidos con las Fuerzas Armadas".

"¿Cómo va a sustituir a un militar formado, con experiencia, que hemos invertido mucho en su formación, con soldados de reemplazo? Un militar en un mes no puede hacer nada. La operatividad de las Fuerzas Armadas no puede pivotar sobre una tropa no profesional que vaya un mes", reflexionó.

Además, este portavoz de AUME recordó que "la legislación española ya prevé la posibilidad de reservistas obligatorios, pero tendría que implementarse mediante una ley, y hay unos reservistas voluntarios, figura que ya existe en España, y pueden ser activados y se están activando muy pocos".

"Con la configuración actual de las Fuerzas Armadas españolas, con nuestros compromisos internacionales, sería una solución absurda, poco operativa, poco eficaz y tendría un rechazo social bastante importante. A mí me avergonzaría como español que echáramos a los militares y pusiéramos la mili de reemplazo", concluyó.

