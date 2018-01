Motauros clausura su XVIII edición con más de 16.200 inscritos y el propósito de superar esta cifra en 2019

21/01/2018 - 13:50

Motauros ha clausurado este domingo su XVIII edición con la participación de cerca de 30.000 personas y más de 16.200 inscritos, una cifra que los organizadores de la cita motera de Tordesillas (Valladolid) esperan batir de cara al próximo año.

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el encuentro se ha desarrollado de forma "positiva" gracias al "comportamiento ejemplar" de los asistentes.

Sin embargo, ha apuntado que, de cara a la próxima edición, además de tratar de atraer a un mayor número de participantes, también intentarán mejorar ciertos aspectos "internos" de la organización para garantizar una experiencia "óptima" a los fieles de la concentración.

A pesar de ello, Ruiz se ha mostrado "muy satisfecho", puesto que tanto el tiempo como patrocinadores y participantes han acompañado "favorablemente" a esta "emotiva" edición de Motauros marcada por los homenajes al fallecido piloto de motociclismo Ángel Nieto.

Entre los honores que Motauros ha dedicado al piloto, Ruiz ha destacado el pin conmemorativo; una pegatina; una excursión a Zamora, su ciudad natal, y el encendido de las antorchas a cargo de sus hijos en el tradicional desfile en Tordesillas.

Asimismo, una pancarta gigante ha presidido la carpa principal del evento y se ha organziado una charla en el Salón de Actos de Tordesillas que corrió a cargo del autor de la biografía de Ángel Nieto titulada 'Las Curvas de la Vida', Tomás Díez-Valdés.

A la cita también han acudido los pilotos Alberto Enríquez Ortega y Eitán Gras Cordón, vencedores en ambas categorías de la Cup Dani Rivas, proyecto que Motauros apoya desde sus inicios y que surgió tras el fatídico accidente del piloto de SBK Dani Rivas en el circuito de Laguna Seca.

Puesto que uno de los atractivos de Motauros es que combina pasión por la música y las dos ruedas, los asistentes han podido disfrutar de las actuaciones de grupos como 'Hook' y 'Helia Brown & The Sugar Daddies'; 'Cruce de Caminos', 'El Drogas', 'The best of rock tribute' y el dj Sergei Rez; 'Mojinos Escozios' y el tributo a Fito y Fitipaldis 'Los Fiteros', además del VIII Festival de Música Motauros y el XI Bike Show.

Por último, entre algunas de las novedades que se han puesto en marcha este año ha destacado la de poner a disposición de los inscritos las duchas de la Piscina Municipal y una cafetería con ludoteca para los más pequeños.