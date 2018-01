La portavoz de Cs en Galicia cree que "irrumpirán con fuerza" pese a estar "muy próximos" al discurso de Feijóo

21/01/2018 - 14:40

La portavoz de Ciudadanos en Galicia, Olga Louzao, se ha mostrado confiada en que la formación "va a irrumpir con fuerza en Galicia", a pesar de ver a Alberto Núñez Feijóo, el actual presidente de la Xunta de Galicia, como "muy buen candidato" y con un "discurso muy próximo a los postulados y las ideas" de la formación 'naranja'.

En una entrevista a Radio Nacional de España este domingo y recogida por Europa Press, Louzao interpreta que los recientes resultados de Ciudadanos en Cataluña marcan "un antes y un después" y una "nueva etapa" en la política en España, aunque ha admitido que en Galicia su formación ha tenido "muy poco tiempo para asentar un proyecto político".

Pese a que los resultados de las últimas elecciones autonómicas, en los que Ciudadanos no obtuvo representación en Galicia, "no fueron muy favorables", sostiene que "Ciudadanos va a irrumpir en Galicia con fuerza, con un discurso que los gallegos van a ver como algo nuevo, como un aire fresco".

No ha dudado en calificar a Feijóo como un "muy buen candidato" que cuenta con el "respaldo del electorado" gallego, pero ha matizado que "no lo hace todo bien, también tiene sus puntos negativos", por lo que confía en que Ciudadanos pueda mostrar que tiene "capacidad de ser una alternativa".

Precisamente, ha asegurado que ve el discurso político de Feijóo "muy próximo a Ciudadanos", con "un discurso que incluso no apoya su partido a nivel central y que se acerca más al postulado y a las ideas que tiene Ciudadanos".

No obstante, se ha mostrado convencida de que "los gallegos también quieren caras nuevas, gente nueva, ver que otros partidos políticos también pueden aportar". "No tenemos ningún problema en reconocer que Feijóo lo hizo bien, pero también hace cosas que no podemos compartir".

La también portavoz del partido 'naranja' en el Ayuntamiento de Lugo, Olga Louzao está al frente de Ciudadanos desde el pasado Comité celebrado en julio, con una presencia política que ha asegurado encarar como una "nueva etapa" en la que confía en cerrar los enfrentamientos internos pasados y que atribuyó a la fase de formación en la que se encontraba Ciudadanos en Galicia.

ABIERTA A PACTOS CON PP Y PSOE

Louzao se muestra abierta en Galicia a acuerdos políticos, recordando que a nivel nacional se llegó a un pacto posible con PSOE y a un acuerdo con el PP, y aboga por alcanzar "puntos de encuentro y reformas imprescindibles".

No obstante, enmarca los acuerdos en que se trate de un "gobierno limpio en el que se pueda aportar para romper con la imagen que llevó a la desconfianza en la política de los ciudadanos", algo contrapuesto con la situación que surgía a nivel nacional, ha añadido, "con un gobierno azotado por la corrupción y con las ideas no muy claras".

En todo caso, ha puesto en valor el crecimiento de Ciudadanos en Galicia, con 30 agrupaciones en la actualidad y con una mayor experiencia política que sostiene que también se ha reflejado a nivel nacional y lejos de la calificación de "moda" que la formación ha recibido.

"QUIENES NO CONSIDERARON IMPRESCINDIBLE EL AVE FUERON PP Y PSOE"

Preguntada sobre la postura de su partido en torno a la llegada del AVE a Galicia, Louzao ha replicado que "Ciudadanos no es que no considere el AVE imprescindible, quienes no lo consideraron fueron el PSOE y el PP y por ellos no hay AVE a Galicia".

Así, se ha mostrado rotunda al afirmar que "el AVE llegará a Galicia, y así se manifestó por ADIF", pero Ciudadanos trabajará "porque las infraestructuras internas de Galicia estén a la altura". "Queremos AVE pero también llegar de Lugo a Santiago, aún no hay autovía, es imposible viajar en tren".

"GALICIA TIENE EL ORGULLO DE PODER TENER DOS LENGUAS COOFICIALES"

En una entrevista realizada y contestada en gallego, Olga Louzao también ha abogado por el bilingüismo, defendiendo que "Galicia tiene el orgullo de poder tener dos lenguas cooficiales" y que los representantes de Ciudadanos utilizarán "indistintamente", defendiendo el uso "en la que te sientas más a gusto" y rechazando que "el idioma sirva como arma política".

RECHAZO A LA "SUPREMACÍA" QUE QUIEREN "IMPONER" NACIONALISTAS

La postura sobre el nacionalismo también ha tenido cabida en una entrevista en la que Olga Louzao ha aseverado que Ciudadanos, como "ha quedado claro en Cataluña", no está de acuerdo "con la supremacía que quieren imponer los partidos nacionalistas".

"Nos sentimos muy gallegos, muy europeos y muy españoles y queremos seguir defendiendo eso", ha añadido, "estamos en la situación en la que estamos porque se les han dado demasiados privilegios a demasiadas fuerzas políticas, pero eso no implica que no nos sintamos igual de catalanes o gallegos".

Finalmente, preguntada por la cuestión de la financiación autonómica, ha defendido que en España deben existir "unas competencias muy definidas, que no existan comunidades de primera y de segunda".