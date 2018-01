Detectados 6 casos de supuesta responsabilidad penal por parte de centros psicotécnicos en 2017 en Galicia

21/01/2018 - 17:58

El fiscal coordinador de Seguridad Viaria de Galicia, Carlos Gil, ha asegurado que en 2017 se detectaron en Galicia 6 casos de psicotécnicos gallegos que podrían haber incurrido en "alguna responsabilidad penal" a la hora de expedir certificados para la renovación del permiso de conducir.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

En entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, ha explicado que tras analizar el pasado año 400 casos en Galicia de conductores sin las condiciones físicas o psíquicas para conducir, se detectaron "seis supuestos, seis de todo lo que se hizo", que fueron remitidos al Juzgado de lo Penal ante alguna posible responsabilidad penal del centro psicotécnico.

Carlos Gil ha resaltado que el perfil de delincuente viario que más le preocupa al Minsiterio Público es el del reincidente. Pese a asegurar que la incidencia es escasa, entre un 1 y un 2 por ciento del total, ha destacado que aún es "peligrosa". Según Gil, el "93 por ciento de las condenas fueron por conducir bajo efectos del alcohol o por conducir sin permiso", siendo sobre estos conductores sobre "los que hay que actuar".

Sin embargo, Gil mantiene que no es preciso endurecer las penas. Ha argumentado que "el que quiera vulnerar la ley, que sepa que si lo hace, va a ser sorprendido, que no hay impunidad", y ha añadido que, "amenazar con más pena, amenazar con en vez de seis meses de multa con un año no va a quitar nada".

En opinión del fiscal, "lo importante son las tareas de control y vigilancia" que deben hacer las policías judicial y de tráfico y ha defendido que se realice "más presión sobre el conductor infractor". Así, apuesta por realizar un refuerzo de los controles, incluso con agentes de paisano, para los reincidentes que acumulen tres o más condenas en cinco años.

En cuanto a datos, ha cifrado en más de 8.000 los controles de drogas efectuados en Galicia el año pasado, de los que el 44 por ciento han dado positivo, y en 700.000 las pruebas de alcoholemia.

En todo caso, el Fiscal echa en falta más trabajo en materia de Educación Viaria, sobre todo en lo que respecta al reciclaje de los conductores veteranos.