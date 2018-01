Monago tacha de "error" el formato del debate sobre financiación autonómica y pide que antes se escuche a los expertos

22/01/2018 - 12:37

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha tachado de "error" e "irresponsabilidad" el formato del debate monográfico sobre financiación autonómica que tendrá lugar próximamente y ha pedido que antes se escuche a la comisión de expertos designada por la cámara para tal fin.

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

De esta forma, Monago ha propuesto que estos expertos hagan una ponencia donde den cuenta del trabajo realizado en este sentido y que de la misma salga un dictamen que sea lo que aborden y sobre lo que acuerden los grupos parlamentarios extremeños.

"Pero no podemos empezar la casa por el tejado. No podemos ir a la Asamblea de Extremadura a que cada grupo parlamentario haga su propuesta en materia de financiación autonómica porque hay algunos grupos en la Asamblea de Extremadura que no tienen claro ni siquiera cuál es el modelo de país. Si no tienen claro cuál es el modelo de país difícilmente pueden hacer propuestas en materia de financiación autonómica", ha aseverado.

En opinión del presidente del PP de Extremadura, lo que busca el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con el impulso de dicho debate es contar con "un talón de los grupos parlamentarios para erigirse en el portavoz" en dicha cuestión.

"Le tenemos que decir al señor Fernández Vara que él no nos representa (a los miembros del PP)", ha recalcado Monago en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP extremeño, además de considerar que cuando los 'populares' han ofrecido una "muestra de confianza" éste les ha "traicionado".

Asimismo, Monago ha recalcado que el mandato de la Asamblea de Extremadura fue encargar un dictamen sobre la reforma del modelo de financiación autonómica a una comisión de expertos, que se ha reunido en "innumerables" ocasiones y ha realizado un trabajo "impecable".

"El señor Fernández Vara, si quiere hablar de este tema, lo que no puede es pedirle la opinión a los grupos parlamentarios, porque ya la ha pedido la opinión, y ese es el encargo que hicimos todos, a un grupo de expertos", ha indicado.

Por ello, ha considerado José Antonio Monago que "por respeto" a los expertos designados, lo que hay que hacer en la Asamblea de Extremadura es escucharlos y que los grupos parlamentarios puedan ser partícipes de dicho trabajo.

REUNIÓN CON OTRAS COMUNIDADES

De la misma manera, el líder los 'populares' extremeños ha remarcado que Fernández Vara se debería reunir con otras comunidades autónomas para hacer un frente común de cara a la reforma del sistema de financiación, además de convencer al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que "lo que no puede imperar en materia de financiación autonómica es el principio de ordinalidad".

"Antes de ir con un cheque en blanco de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura a Madrid, el señor Fernández Vara lo que tiene es que garantizarse una posición ante el Partido Socialista", aunque, ha dicho, no cree que lo tenga fácil por "lo que pasó", en referencia al proceso de primarias que finalmente ganó Sánchez.

También ha instado al presidente extremeño y secretario general del PSOE regional a que convenza a su partido para que abandone la llamada 'Declaración de Granada' que "apoya la ordinalidad'.

Finalmente, y preguntado por los medios, sobre viviendas en la región construidas en suelo no urbanizable, Monago ha asegurado que la indisciplina urbanística "no es algo propio" de Extremadura sino que es "común" en España.

"En el entorno extremeño no creo yo que veamos un panorama donde, en definitiva, esto pueda ser uno de los problemas fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, sin que con esto quiera justificar la indisciplina urbanística", ha asegurado.