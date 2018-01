Díaz apela a Puigdemont a que haga "un viaje a la realidad" y "deje de poner en peligro la imagen de Cataluña y España"

22/01/2018 - 13:01

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha hecho un llamamiento al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que "haga ya un viaje a la realidad y a la legalidad" así como para que "deje de actuar y poner en peligro la imagen de Cataluña y de España en el conjunto de Europa" tras su viaje a Copenhague.

ALMERÍA, 22 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Díaz durante su intervención en un desayuno-coloquio en Almería, donde ha señalado que tras las últimas elecciones catalanas "parece que algunos quieren seguir caminando en el error y en la locura conduciendo a Cataluña a un precipicio" y a dando "inestabilidad y desasosiego" en todo el nacional.

Para Díaz, el balance que arrojan las últimas elecciones de Cataluña se resume en "una derecha representada por el PP que queda prácticamente laminada por los electores y una izquierda que debería estar hablando de igualdad, de bienestar social, de los derechos de los ciudadanos y de la defensa de los servicios sociales, que ha sido relegada a posiciones poco relevantes".

Además de este escenario, la presidenta del Gobierno andaluz ha apuntado que los comicios catalanes dejan un partido liderado por "el hombre de Bruselas" que está "subsistiendo", cuando "en su momento" Convergència fue "un partido hegemónico" hasta que "al final se divide y consigue que desaparezca Unión" para "cambiar de nombre".

"Ese es el paisaje que nos deja un nacionalismo exacerbado y la contaminación tóxica que está produciendo en el conjunto del país", ha dicho Díaz, quien ha considerado que ni Cataluña ni España "merecen esta situación" que emana de un "derecho a decidir que era una trampa"; una consideración que, según ha apuntado, mantiene desde hace varios años y que en su momento "generó cierto ruido" en su propio partido.

Según la líder del PSOE andaluz, a los independentistas "les daba igual ser el 53 por ciento que el 47 por ciento" porque "tenían decidido que querían romper nuestro país" y para ello "incluso se disfrazaban con ese traje democrático de votar" cuando "lo que querían era poner en marcha el procés, que no puede tener un balance más desolador que el que arroja después de cinco años de división". "Han llegado a decir que Cataluña 'siempre fue nuestra', de ellos y no de todos, sino de una parte", ha incidido la presidenta andaluza.

REFORMA CONSTITUCIONAL "DESDE LA IGUALDAD"

La presidenta de la Junta de Andalucía se ha mostrado partidaria de una "reforma constitucional" que "venga a mejorar la Constitución" y "el encaje de todas las comunidades autónomas" pero "desde la igualdad", puesto que, a su juicio, "hay que garantizar el respeto a la pluralidad y que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, gocen de los mismos derechos y oportunidades".

"No voy a ceder a planteamientos insolidarios", ha remarcado Díaz, para quien "hay muchas coincidencias entre los que tienen una visión insolidaria de lo que tiene que ser la reforma de nuestro Estado autonómico y de aquellos que no creyeron en el 78" al no reconocer el "esfuerzo de consenso, de diálogo y de generosidad que tuvieron los políticos del momento" para "anteponer los intereses del país por delante de sus propios intereses y de sus fuerzas políticas".

Así, se ha mostrado firme en la defensa de posturas en consonancia con "el legado del 4 de diciembre y del 28 de febrero" tras recordar que la Carta Magna "ha demostrado que sirve hasta en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido" con la aplicación del artículo 155 "que durante mucho tiempo para muchos fue innombrable". "Ojalá los que estamos hoy al frente de las instituciones tengamos una parte de la generosidad de los políticos que hicieron posible el país en el que hoy vivimos", ha añadido.

Ante esta postura, Díaz se ha mostrado proclive a la "réplica de ideas" que, de acuerdo con su discurso, nutrieron el germen del nacionalismo catalán "con el 'España nos roba'" y que se han visto en otras comunidades "de manera menos grosera" cuando "se pasaba al 'Madrid paga con sus impuestos la sanidad y la educación de andaluces y extremeños". "Quizá lo ocurrido en Cataluña tenga en parte que ver por la ausencia de réplica a ideas como esa", ha reflexionado la presidenta, para quien "muchos ciudadanos no se hubieran dejado engañar" si en su momento "se hubiera aclarado la situación".