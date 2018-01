Garrido acusa a la oposición de "intentar perjudicar de forma personal a Cifuentes" citándola a comisión de corrupción

22/01/2018 - 13:04

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha acusado este lunes a los grupos de oposición de "intentar perjudicar de forma personal" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al citarla de nuevo para el 2 de febrero a la comisión de investigación sobre corrupción política.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Preguntada por los periodistas tras reunirse con los decanos de los colegios de abogados de Madrid y Alcalá y con el de los colegios de procuradores, Garrido ha aseverado que dicho órgano parlamentario "ni es comisión ni investiga la corrupción". "Es una comisión exclusivamente para una vez a la semana hacer un linchamiento al PP", ha tildado.

El consejero ha recordado que los miembros del PP se han retirado de la comisión y han reiterado que el motivo por el que llaman a la presidenta es por "un error humano de una Subdirección", en referencia a que la Comunidad no atendió en agosto un escrito judicial que avalaba la entrega a la oposición de actas y documentos del Canal de Isabel II.

Por eso, considera que llamar a Cifuentes a comparecer es "verdaderamente lamentable y sinceramente inmoral". "No tiene calificativos los intentos de la oposición de perjudicar de forma personal a la presidenta de la Comunidad. En la vida debería haber unos límites. Lamentablemente, la oposición no los tiene y emplea todos los subterfugios y como no puede por las buenas, va por las malas. No tiene más importancia de la que tiene, que es un triste comportamiento de los grupos de la oposición", ha señalado.

La Mesa de la Asamblea de Madrid, que se reúne esta tarde, tendrá que calificar dicha petición de comparecencia. Ángel Garrido va a esperar qué determine la Mesa y, en caso que se avale la citación, el Grupo del PP decidirá qué medidas tomar.