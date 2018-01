'Remember Queen' llegará este viernes al Ramos Carrión de Zamora para rememorar la gira del 86 de la mítica banda

22/01/2018 - 13:07

Los amantes de la banda inglesa 'Queen' tienen una cita este viernes 26 de enero, a las 20.30 horas en el Teatro Ramos Carrión de de Zamora ya que el grupo tributo 'Remember Queen' ofrecerá un espectáculo en el que emulan al legendario grupo con una puesta en escena que recuerda la gira del 86, en la que recrean "hasta el más mínimo detalle".

ZAMORA, 22 (EUROPA PRESS)

Un espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas en escenarios como el madrileño Palacio de Vista Alegre, el Palau de la Música de Barcelona y en las grandes ciudades españolas.

Protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, el italiano Piero Venery, destaca por su "impecable" caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y la genial puesta en escena.

Un viaje al mundo sonoro de la banda con temas como 'We are the Champions' o 'Bohemian Rapsody', con la premisa de "crear la sensación de estar viendo a Queen en vivo, gracias a la formación exacta que ocupa los integrantes del espectáculo sobre el escenario".

Hasta diez cambios de vestuario podrán ver todos los asistentes, además de disfrutar de un espectáculo que incluye un soporte visual con los vídeos que Queen legó para la historia de la música, a lo largo de los años.