Ex director general Juan Márquez pide ser excluido de la pieza de los ERE por las ayudas a Rosendo y Sayago

22/01/2018 - 13:11

El ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta Juan Márquez ha solicitado su exclusión de la pieza separada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos relacionada con los 34 millones de euros en ayudas concedidos al entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla vinculado a los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo --ya fallecido-- y José María Sayago.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

En un escrito presentado por la defensa de Márquez, al que ha tenido acceso Europa Press, el ex director general solicita su exclusión de estapieza esgrimiendo "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías al infringirse el principio 'non bis in ídem' y de exigencia de racionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

Hay que recordar que, en un auto dictado el 9 de noviembre de 2015, la magistrada la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, rediseñó la división del caso ERE y desgajó de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.

En un auto fechado el 14 de abril de 2016, la magistrada acordó incoar diligencias previas en relación a la pieza de Rosendo y Sayago e incluyó en la misma a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, y a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

De igual modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla dirige esta pieza separada contra el propio José María Sayago; el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE); la exsecretaria de Guerrero María Ángeles Gala; la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, o el ex director general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán.

Ahora, la defensa del ex director general del Empleo alega en su escrito, fechado el 28 de noviembre de 2017 y notificado recientemente, que en cada una de las piezas que se van abriendo correspondientes a cada una de las 17 subvenciones a empresas y 114 ayudas sociolaborales, como la de esta pieza, se investigan unos hechos relacionados con Márquez que presentan "identidad de objeto y fundamento" en relación a aquellos que constituyen el objeto de enjuiciamiento en el conocido como procedimiento específico y que se juzga en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

En este sentido, expone que el principio 'non bis in ídem' constituye uno de los principios fundamentales del derecho penal, consistente en la prohibición de la aplicación de una doble sanción a un mismo sujeto por la comisión de unos hechos idénticos. Este principio, según la defensa de Márquez, se deriva directamente del principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 25 de la Constitución.

Además, señala que este principio supone la "prohibición expresa de la imposición de sanciones iguales por parte de autoridades de un mismo orden, es decir, penales, respecto de una misma conducta llevada a cabo por un mismo sujeto". Este sentido, añade en su escrito que "no puede así ser juzgado un mismo sujeto por un mismo hecho dos veces", apuntando el pronunciamiento en esta línea del Tribunal Constitucional y de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Así, cita el auto de la Sección Séptima de 4 de mayo de 2017, mediante el que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de exdirector de la Agencia Idea Jacinto Cañete, que lo excluye de una de las piezas separadas.

La defensa de Márquez reitera que en la pieza por las ayudas a Rosendo y Sayago hay personas investigadas, como el propio ex director general, que también han sido imputados, acusados y se les enjuicia de acuerdo con lo dispuesto en el auto de 31 de mayo de 2016 en el proceso por el procedimiento específico en la Sección Primera de la Audiencia "por estos mismos hechos".

Por todo ello, el escrito de la defensa del ex director general de Trabajo concluye que, ante la "duplicidad" de procesos sobre los mismos hechos, encontrándose uno de ellos en instrucción y otro enjuiciándose, y de acuerdo con lo expresado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, lo "procedente" es "dejar sin efecto la dirección de este procedimiento --pieza que investiga las ayudas a Rosendo y Sayago-- contra Juan Márquez".