La ruta gastronómica 'Descubre la trufa' llegará a ocho municipios y lanza una guía especializada

22/01/2018 - 13:13

La ruta gastronómica 'Descubre la trufa' llegará en su tercera edición a ocho municipios de la provincia de Zaragoza, además de a su capital, y además se ha lanzado una guía especializada en 'tuber melanosporum', con información y recomendaciones sobre este producto.

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

El diputado delegado de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Bizén Fuster, la organizadora de la ruta, Marta Tornos, y la truficultora Trinidad Usón han presentado en rueda de prensa la tercera edición de esta iniciativa, que se desarrollará en 18 establecimientos de Zaragoza y ocho de su provincia del 26 de enero al 25 de febrero.

De esta forma, a lo largo de un mes se puede disfrutar del 'oro negro' de Aragón en un recorrido por 19 establecimientos de la ciudad y ocho de las localidades de Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico, La Almunia de Doña Godina, Cariñena, Fuendejalón, Tarazona, Salillas de Jalón y Paniza, que han elaborado especialidades con trufa negra.

Marta Tornos ha explicado que los restaurantes proponen 26 especializades elaboradas con trufa y maridadas con productos aragoneses como la borraja, el ternasco de Aragón o el Jamón de Teruel. "Son propuestas muy asequibles" y que demuestran que cocinar con trufa negra no es caro. "Podemos disfrutar de un plato de trufa con un gramo o menos" de este producto, ha manifestado.

También se han programado distintas actividades formativas en las escuelas especializadas de Zaragoza y salidas con perros. Se han sumado a la ruta tres tiendas de Zaragoza que tienen venta directa de trufa fresca al público: La Alacena de Aragón, El Sitio de Eugenia y Mantequerías Sanz.

Junto a la nueva guía y la participación de establecimientos de la provincia, otra de las novedades de este año es que todos los establecimiento integrados en la III edición de 'Descubre la trufa' participan en el concurso 'La mejor propuesta gastronómica con trufa en Zaragoza y provincia'.

De esta manera, los amantes de la trufa negra podrán votar si la especialidad trufera les ha gustado, a través de unas urnas dispuestas para ello en cada establecimiento. De esta votación popular saldrán las cinco mejores propuestas truferas en Zaragoza y provincia, que pasarán a ser valoradas por un jurado profesional que elegirá la ganadora.

PRINCIPAL PRODUCTOR MUNDIAL

Aragón es el principal productor mundial de 'tuber melanosporum'. De las 10.000 hectáreas de trufa negra que hay en España, 7.5000 se encuentran en la Comunidad, donde se producen unas 52 toneladas año, lo que representaría un 20 por ciento de la producción mundial. Unas cifras que se espera que se mantengan este año, aunque la climatología no ha permitido un buen comienzo de temporada.

En este sentido, la truficultora Trinidad Usón ha agradecido a la Diputación de Zaragoza su apoyo para llevar la trufa negra al medio rural, advirtiendo de que la trufa está pasando un "mal" momento tras dos años de sequía que han supuesto que haya "un 50 por ciento menos de producción en plantaciones" y una décima parte de trufa silvestre, lo que encarece su precio.

No obstante, Usón ha aclarado que las trufas que se venden a restaurantes tienen un peso de unos 250 gramos y pueden costar unos 250 euros, pero para el consumo en el hogar se pueden adquirir 10 o 20 gramos por unos 20 euros. "Esto no es un lujo, diez euros te los gastas en cualquier cosa", ha comentado, lamentando que en Aragón "somos los mayores productores --de trufa negra-- y no sabemos qué hacer con ella".

MUCHO POR APRENDER

El diputado de Turismo de la DPZ, Bizén Fuster, ha señalado que aún existe "mucho que aprender en este tema", recordando que cuando conoció esta actividad, en su segunda edición, le agradó el título porque "se corresponde muy bien con lo que se pretende", dar a conocer la trufa negra.

En una Comunidad con 7.500 hectáreas dedicadas a la trufa, de las 10.000 que hay en España, "no nos podemos permitir mantenernos ajenos a ello", ha estimado, para recordar que la Diputación de Zaragoza colabora desde 2012 con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) en la investigación de las zonas de la provincia que pueden tener un mayor potencial trufero.

Esta cooperación se ha traducido en la creación de un mapa sobre las áreas en las que ecológicamente se puede desarrollar el hongo y, también, para ubicar los territorios óptimos para el cultivo de la trufa negra.

La expansión de las plantaciones de trufa crece a un buen ritmo en la provincia, donde cada año hay más hectáreas de carrasca trufera, sobre todo en sus principales zonas productoras como Campo de Daroca, la Sierra de Algairén, Comunidad de Calatayud y la zona del Moncayo. La trufa puede ser un motor de desarrollo rural sostenible en muchas áreas, ha apuntado Fuster.

EN LA WEB Y REDES SOCIALES

'Descubre la trufa' está organizada por la empresa zaragozana Más Que Gastronomía y el gabinete de marketing estratégico y comunicación Marta Tornos. Durante esta edición, todas las especialidades truferas participantes se podrán degustar con cuatro vinos de Bodegas Obergo, perteneciente a la Denominación de Origen Somontano y patrocinador del evento: el rosado Lágrimas de Obergo, el blanco chardonnay y Sueños de Obergo, el tinto Finca La Mata, y un blanco gewürztraminer.

Asimismo, las especialidades también se podrán acompañar de un vino espumoso de Jordán de Asso, bodega ubicada en la localidad zaragozana de Aguarón y perteneciente a la Denominación de Origen Protegida Cariñena. Está elaborado con las variedades macabeo al 90 por ciento y un 10 por ciento de chardonnay, y ha reposado en botella durante 24 meses antes del degüelle.

Todas las actividades de la ruta se podrán seguir y compartir a través de su página web 'www.descubrelatrufa.com' y sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.