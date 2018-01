Puerto Venecia dona a Unicef 8.510 euros recaudados en su campaña de Navidad

22/01/2018 - 13:17

El Centro Comercial Puerto Venecia de Zaragoza ha entregado a Unicef Aragón 8.510 euros, que han sido recaudados entre el 1 de diciembre y el 7 de enero, dentro de la campaña de Navidad de este espacio comercial, y que están destinados a la acción de sensibilización 'Cierra Unicef' promovida por esta última en 2017.

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

La gerente de Puerto Venecia, Eva Marín, ha hecho entrega este lunes, 22 de enero, del dinero a la presidenta de Unicef Comité Aragón, Pilar de la Vega, en la sede de este complejo comercial.

Marín ha explicado que esta aportación ha sido donada por sus clientes a través de las urnas ubicadas en los photocall de Papá Noel y de los Reyes Magos, donde podían hacerse fotos gratis, así como en los puntos de empaquetado de regalos instados la pasada Navidad, donde han colaborado cuatro grupos de scouts.

La gerente de Puerto Venecia ha explicado que este es un lugar "importante para Zaragoza y Aragón", con más de 19 millones de visitantes, y por eso han apostado por colaborar con iniciativas solidarias, en este caso con Unicef, una "entidad sólida" con la que llevan cooperando desde su inicio, hace cinco años.

En concreto, "cada año nuestra campaña de Navidad va a ir asociada a Unicef" y gracias a sus visitantes, "gotita a gotita", han logrado sumar estos 8.510 euros este año, tanto en los eventos infantiles programados las pasadas fiestas, como en la zona de empaquetado de regalos, donde se han alcanzado los 18.000 paquetes envueltos, ha relatado Marín.

Ha agregado que en estos lugares se colocaron urnas "para animar a todos los visitantes a colaborar", donde también se explicaba que el dinero estaba destinado a Unicef, lo que supone, asimismo, una manera de sensibilizar.

APOYO

La presidenta de Unicef Comité Aragón, Pilar de la Vega, ha comentado que esta acción permite "no solo recoger un dinero, sino el apoyo y la sensibilidad de Puerto Venecia con los niños y con lo que representa Unicef". De la Vega ha subrayado la "persistencia" en esta colaboración. "Seguimos juntos, seguimos caminando", ha apuntado.

Igualmente, ha explicado que la aportación recibida está destinada a la campaña 'Cierra Unicef', desarrollada a lo largo de 2017 por esta organización en toda España con el objetivo de "hacer presentes aquí a los niños de allí, para que la sociedad que nos ayuda valore el papel de Unicef, se dé cuenta de su importancia y qué significaría si se cierra".

Al respecto, ha esgrimido que el hecho de que no estuviera Unicef supondría que "ya no es necesaria" y por esto esta entidad está pidiendo "que nos ayuden a que no sea necesaria".

De la Vega ha agradecido el apoyo a todos los ciudadanos que han visitado Puerto Venecia y han colaborado con ellos y ha indicado que en Aragón este es el único espacio comercial de estas características que coopera con ellos, del que ha dicho que "se distingue por muchas cosas y también en su sensibilidad y buen hacer con Unicef".

De la Vega ha considerado que la propia acción en sí de recogida de dinero es una actuación de sensibilización y ha constatado que esta entidad en Aragón ha registrado en los últimos tiempos un aumento de socios, con más de 11.000, siendo la cuarta Comunidad que más tiene en España.

40 ENTIDADES

La gerente de Puerto Venecia ha manifestado que durante el año colaboran con más de 40 organizaciones no gubernamentales (ONG), en su espacio solidario, que está disponible para las entidades que lo soliciten.

En este lugar, se exponen proyectos grandes y pequeños, de organizaciones de todo tipo, entre las que Marín ha mencionado Acnur, Atades, Síndrome de Down, así como otras relacionadas con el Alzheimer, enfermedades raras, personas discapacitadas o para la protección de animales. Puerto Venecia posee el sello de Responsabilidad Social en Aragón.