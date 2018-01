CaixaForum Palma reúne a destacados creadores del momento en el ciclo de conferencias 'Trobades amb...'

22/01/2018 - 13:30

Así, los próximos 24 de enero, 9 de febrero y 28 de marzo, las mentes inquietas tendrán una cita con la creatividad en CaixaForum Palma.

La Obra Social 'la Caixa' ha presentado la nueva programación del año de 'Trobades amb...', el ciclo mensual destinado a potenciar la difusión de las últimas tendencias artísticas a través de presentaciones con algunos los jóvenes creadores más destacados del momento.

Se trata de un formato cercano y distendido que pretende acercar al público joven a creadores de diferentes disciplinas artísticas y fomentar la interacción con ellos, según informa la entidad en un comunicado.

La propuesta 'Trobades amb...' tiene su origen en los 'Divendres amb artistes', iniciado en CaixaForum Barcelona en 2012, que dado su éxito se ha extendido progresivamente a los ocho centros CaixaForum que la Obra Social 'la Caixa' tiene repartidos en el territorio español.

A lo largo de todo el año, esta iniciativa reúne artistas y colectivos que presenten sus trabajos y su trayectoria artística en un contexto informal, que permite al público conocer en primera persona y de forma cercana e interactiva el proceso de creación de sus obras, sus inicios y las vicisitudes de su carrera.

La Obra Social 'la Caixa' consolida así la apuesta por una línea de programación dirigida al público joven interesado en conocer de cerca los creadores más destacados en diferentes ámbitos, como el diseño, la fotografía, el cine, la ilustración, el cómic, el videoarte, la literatura, la música y las nuevas tecnologías.

Durante el periodo de enero a marzo, CaixaForum Palma recibirá a diferentes artistas.

Así, el 24 de enero, a las 19.00 horas tendrá lugar el encuentro con Javier Jaén, en cuyos proyectos combina diseño gráfico e ilustración y están enfocados en el mundo editorial y de la comunicación cultural, y reconocidos con premios de prestigio. The New York Times, The New Yorker, Time, La Vanguardia, El País, Vueling y la UNESCO, entre muchos otros, han confiado en su estilo inteligente y crítico, que lo ha llevado a exponer en ciudades como Nueva York , Londres y Roma.

El 9 de febrero, a las 19.00 horas, tendrá lugar el encuentro con AJO. María José Martín de la Hoz (Madrid), más conocida como Ajo, es cantante del grupo de rock experimental Mil Dolores Pequeños, agitadora de la escena independiente madrileña y, por encima de todo, micropoetisa. Ha publicado cuatro libros de micropoemas que han sido muy bien recibidos por el público.

Por último, el 28 marzo, a las 19.00 horas el encuentro será con el menorquín Enric Adrian, quien de la pasión por el buceo y la fotografía creó el proyecto 27 mm. Se trata de un compendio de fotografías subacuáticas que retratan seres humanos en la inmensidad del fondo marino. El Pacífico, el mar de Cortés, el mar de Tasmania, el Atlántico y especialmente el Mediterráneo son algunos de los destinos que ha fotografiado, la mayoría de ellos en apnea y sin flash. Dice que está plenamente de acuerdo con Julio Verne al escribir que, a treinta pies de profundidad, el mar es libertad.