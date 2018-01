Arellano reivindica el potencial de la mujer para crear empresas a un nivel superior al de antes de la crisis

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha reivindicado el potencial de la mujer para crear empresas, por lo que ha animado a quienes tengan un proyecto a emprender, destacando además que el nivel de empresarias está ya por encima de los niveles precrisis con 176.400 en toda Andalucía.

Ramírez de Arellano ha destacado este lunes estas cifras durante la inauguración en Huelva del Foro de Empresarias Andaluzas 'Encuentra', una iniciativa promovida por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la fundación Andalucía Emprende --entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento--, que ha reunido a 300 empresarias y emprendedoras de toda la comunidad autónoma con el objetivo de intercambiar conocimiento y experiencias y promover alianzas que refuercen su competitividad.

A juicio del consejero, "la desigualdad no es sólo una injusticia, sino una decisión económica estúpida" porque no permite que "todo el potencial de la sociedad se exprese". A su vez, el titular de Economía y Conocimiento ha recalcado el compromiso sólido del Gobierno andaluz con el emprendimiento, que "es una opción personal de la que se debe disfrutar en igualdad de oportunidades, no debe haber ninguna razón relacionada con el origen social de la persona que emprende o con cuestiones de género que dificulten emprender".

Por ello, ha subrayado que la Junta de Andalucía cuente con la fundación Andalucía Emprende, centrada en orientar y formar a quienes ponen en marcha una idea de negocio, en coordinación con otras entidades como el IAM, y que se esté tramitando la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento (LAFE), considerando a la mujer como un colectivo de actuación preferente. Por este motivo se creará un servicio específico de asesoramiento a emprendedoras y empresarias con el que fomentar la creación y la consolidación de sus empresas.

Ramírez de Arellano ha recalcado que la comunidad autónoma es la primera de España en número de iniciativas emprendedoras, a lo que ha contribuido que el talento emprendedor femenino haya empezado a tomar nuevos bríos tras los efectos de la Gran Recesión vivida. En este sentido, ha recordado que en el tercer trimestre de 2017 ya había un dos por ciento más de empresarias que hace una década, antes de la crisis, con 176.400 mujeres empresarias, un 33 por ciento del total del empresariado andaluz, según los datos de la EPA.

En la actualidad, ha señalado que Andalucía encara el año 2018 con una sólidas perspectivas de crecimiento, algo a lo que han contribuido de forma notable las empresarias y emprendedoras "con su talento, tesón y confianza", ha aseverado.

Por lo que respecta a la actividad de Andalucía Emprende, el consejero ha señalado que con ella se ha incidido en una política, no de incentivos, sino de apoyo a las empresas para mejorar su tasa de supervivencia. Así, se presta asesoramiento, orientación y ofrece espacios de incubación empresarial, logrando reducir en dos puntos el índice de fracaso empresarial en el primer año, con lo que los resultados nos indican que estamos en el buen camino, ha asegurado.

El número de mujeres que utiliza los servicios de Andalucía Emprende para poner en marcha su empresa representa un porcentaje mayor que el de la presencia femenina en el conjunto de empresarios, con casi diez puntos más. A su vez, a través de su red de 262 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) repartidos por toda el territorio andaluz, ha asesorado a un total 14.541 personas emprendedoras durante el pasado año 2017, de las cuales 6.122 eran mujeres, el 42,10 por ciento.

Como resultado, se han creado un total de 12.699 empresas, lo que han supuesto una inversión de más de 144 millones de euros y 15.299 empleos --6.606 ocupados por mujeres; un 43 por ciento--. Además, se han tutorizado más de 1.400 proyectos, de los que 445 estuvieron promovidos por mujeres, y se ha formado a 10.599 emprendedoras, de un total de casi 19.000 personas.

IMPULSAR LA ECONOMÍA

El consejero también ha recordado que el foro 'Encuentra' es una "oportunidad" para impulsar la economía andaluza y en especial la de la provincia onubense, que ha cerrado un buen año 2017 marcado por dos eventos de relevancia internacional, la capitalidad gastronómica de Huelva y el 525 aniversario del descubrimiento de América.

En cuanto al emprendimiento en la provincia onubense, Andalucía Emprende ha respaldado la creación de 917 empresas en el pasado año 2017, de las que cuatro de cada diez estaban dirigidas por mujeres, en sintonía con la media andaluza, proyectos que han movilizado unos diez millones de euros de inversión. Asimismo, los técnicos de los CADE han tutorizado 135 proyectos y se ha formado a casi 1.400 personas.

COORDINACIÓN CON EL IAM

'Encuentra' es una muestra de la colaboración estrecha que mantienen el Instituto Andaluz de la Mujer y Andalucía Emprende, que reforzaron su coordinación en 2016 con un convenio para transferir los conocimientos y servicios de asesoramiento empresarial del IAM a la red de servicios de apoyo al emprendimiento de la fundación.

En el marco de dicho convenio, en 2017, el IAM ha elaborado una guía metodológica para la elaboración de proyectos de empleo con perspectiva de género, dirigida a la red de profesionales de Andalucía Emprende. Junto a ello, se ha creado el Servicio de Asesoramiento a Empresas Equipa, para fomentar la elaboración de planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas andaluzas, atendiendo en sus primeros meses a 35 empresas. Asimismo, el IAM ha ofrecido formación en materia de igualdad a 80 profesionales para capacitarles en la elaboración planes municipales y empresariales de igualdad.

FORO 'ENCUENTRA'

Tras la inauguración oficial, ha tenido lugar una charla motivacional a cargo de la fundadora de la spin-off Skykfe Engineering y subdirectora de Relaciones Exteriores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, María Ángeles Martín Prats, considerada una de las 100 mujeres líderes de España en el ámbito investigador, según la iniciativa Mujeres y Cía.

A continuación se mostrará el AND Emprendedor de las mujeres empresarias andaluzas con tres iniciativas contadas en primera persona, los proyectos de Mercedes Eirín, responsable del estudio Universo Eirín, donde se crean piezas artísticas para la decoración de interiores (Sevilla); María Hidalgo, fundadora de la empresa Diseño Social, que ofrece formación y asesoramiento en materia de comunicación a empresas con fines sociales y ONG, y por último Berta Pérez, de Los Barrios (Cádiz), responsable de AguaViento, dedicado a la comercialización de comida vegana certificada. Esta última fue ganadora de la edición 2017 del programa Gira Mujeres de Coca-Cola y ha recibido el apoyo del Centro Andaluz de Emprendimiento de San Roque.

Por último, Encuentra culminará con el llamado 'Foro de Cooperación', que consiste en tres mesas de debate en torno a la financiación a empresarias, la internacionalización y en el emprendimiento femenino y la presencia de las mujeres en el mundo de la tecnología.