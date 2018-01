Guinovart estrenará un 'Réquiem' como "canto a la vida" en Palma, Girona y Barcelona

22/01/2018 - 14:06

Dará un concierto a piano con obras suyas y de sus compositores favoritos

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El compositor y pianista catalán Albert Guinovart estrenará un 'Réquiem', encargado por el Palau de la Música y el Auditori de Girona, que ha compuesto "como un canto a la vida", y que interpretará el Cor Jove del Orfeó Català con unos 60 cantores y la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, bajo la batuta de Pablo Mielgo, este jueves en Palma, el sábado en Girona y el domingo en Barcelona.

"He pensado un 'Réquiem' pensando que la muerte es la culminación de la vida. Me lo he planteado como un canto a la vida", ha detallado Guinovart en rueda de prensa este lunes, donde ha dicho que ante el hecho de que los compositores no se hayan puesto nunca de acuerdo con el espíritu que hay que mantener ante un réquiem --una misa de difuntos-- , él ha optado por aportar su visión más personal, como momento de fin de la vida.

El encargo comenzó con la intención de contar con un 'ensemble' pequeño, pero dada su residencia en el Palau se optó por la unión de fuerzas, y ha agregado: "Quizás sorprenda que me pidan a mí un réquiem porque no soy muy triste", pero se ha asesorado con un liturgista moderno para seguir la liturgia de difuntos actual, y su composición --de 55 minutos-- cuenta con fragmentos que no se encuentran en otros réquiems.

Ésta es su tercera obra de inspiración religiosa, que ha encajado dejándose llevar, ya que no se considera especialmente religioso: "Mi religión es la música", ha añadido Guinovart, que ha incluido en su pieza el movimiento 'In Paradisum', que compuso para su musical 'Gaudí, el musical de Barcelona'.

Para su composición ha ido directo a la esencia manteniendo su estilo, lo que hará que quienes la escuchen le reconocerán en la música; a la vez que el director artístico del Palau, Víctor García De Gomar, ha pronosticado que ésta pieza será destacada en su repertorio musical.

"Escribir un réquiem pone al compositor en una responsabilidad muy grande por su trasdencentalidad", ha remarcado Guinovart, que ha optado por pensar que un réquiem no es tan importante para evitar bloquearse, y le ha dado el trato de una obra más.

ANTI-PROGRAMA PIANÍSTICO

Además del estreno del Réquiem, Guinovart protagonizará este miércoles un concierto de piano en el Palau, que tendrá una estructura "anti-programa", ya que ante la costumbre de hacer repertorios monográficos, su propuesta a la antigua usanza será combinar varios autores.

Así, interpretará obras suyas recientes, mezcladas con las de compositores a los que admira por su obra, como Frédéric Chopin, Serguei Rachmaninov y Francis Poulenc, y ha bromeado con que ha grabado el disco antes de presentarlo en directo, "como hacen los de pop".

El director del Palau, Joan Oller, ha destacado su polivalencia, y sobre todo su faceta como compositor, y ha aplaudido que tras un periodo de residencia en el Palau, el momento "más culminante" será el 'Réquiem'.

El gerente de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Pere Bonet, ha considerado "un hito poder estrenar una obra de aun autor catalán con una orquesta balear", mientras que el director del Cor Jove de l'Orfeó Català, Esteve Nabona, ha apuntado que el réquiem es un gran reto para su equipo, aunque cuenta con complicidades previas tejidas con el compositor.