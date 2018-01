Reyes, "extrañado" por algunas afirmaciones del alcalde de Linares, dice que "sabe cómo funciona" el PSOE

22/01/2018 - 14:20

El secretario del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, se ha mostrado "extrañado por algunas de las afirmaciones" realizadas por el alcalde de Linares, Juan Fernández, que "sabe perfectamente cómo funciona" el partido, con un reglamento que regula los grupos municipales.

JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas después de que el regidor cesara de sus competencias a los concejales Luis Moya y Pilar Parra porque "traicionaron la confianza". La ejecutiva local del PSOE linarense expresó su rechazo a esta "decisión unilateral" y, a su propuesta, el grupo municipal aprobó una reorganización en la que Parra sustituye al alcalde como portavoz en el Ayuntamiento.

Reyes ha considerado que "Juan Fernández sabe perfectamente cómo funciona el PSOE" y "ha funcionado de esa manera cuando él era secretario general y de la misma manera tiene que funcionar ahora con otra dirección local" --el parlamentario andaluz Daniel Campos fue elegido a final del año pasado y miembros del grupo municipal como los cesados lo apoyaron frente a la candidatura de Fernández--.

"A mí me ha extrañado algunas de las afirmaciones que ha hecho, pero prefiero hablarlas personalmente con él", ha dicho Reyes no sin incidir en que "él sabe cómo funciona este partido", "el papel que juega" el secretario general y la dirección local y que "las cosas hay que hacerlas de acuerdo con un reglamento, que es el reglamento del PSOE".

Según ha destacado, "lo importante no es Juan Fernández, no es Paco Reyes, lo importante es la provincia de Jaén, lo importante es Linares" y que el Partido Socialista siga siendo "un instrumento para seguir cambiando, transformando el territorio".

"Juan Fernández, el alcalde de Alcalá, de Martos, de Bedmar... hay un reglamento, que es el que regula los grupos municipales. Y las cosas se hacen previo debate dentro del grupo municipal y los acuerdos que se tomen en el seno del grupo municipal", ha subrayado el secretario general del PSOE jiennense.

En este sentido, ha apuntado que ése es el posicionamiento del partido y en Linares "tiene que suceder lo mismo", de manera que "ha sucedido de aquí para atrás y tiene que suceder de aquí en adelante".

También se ha pronunciado sobre este asunto la presidenta del PSOE de Jaén, Francisca Medina. A preguntas de los periodistas, ha mostrado "su total respeto" tanto al grupo municipal en el Ayuntamiento de Linares y al alcalde como al nuevo secretario general del PSOE local, Daniel Campos, al tiempo que ha indicado que el PSOE "tiene que estar por encima de todo" y también "por encima de cualquier tipo de personalismo".

"Esperemos que este tema se solucione lo antes posible", ha comentado Medina y ha insistido en que "lo más importante es la agrupación y es el partido". En esta línea, ha subrayado que "el compromiso que tenemos que tener todos y todas las militantes", independientemente de ser cargos públicos, orgánicos o de base, es el partido.

"Nuestra prioridad siempre tiene que ser este partido", por lo que partiendo de esta base, la presidenta del PP jiennense ha apuntado que habrá "arreglo". "Sin duda ninguna, no me cabe la menor duda de que habrá un arreglo porque no puede ser de otra manera", ha finalizado Medina.