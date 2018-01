PSOE-A, dispuesto a renovar órganos de extracción parlamentaria, avisa a "minorías" de que en todos "no se puede estar"

22/01/2018 - 14:23

El PSOE-A ha expresado este lunes su disposición a renovar los órganos de extracción parlamentaria para adaptar su composición al resultado de las pasadas elecciones autonómicas, como son el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), la Cámara de Cuentas o el Consejo Consultivo, si bien ha advertido a las "minorías" de que también tienen que tener "generosidad" a la hora de desbloquear la situación y entender que no en todos esos órganos pueden tener representación.

Así se ha expresado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien ha señalado que esos órganos tienen que reflejar en su representación una proporcionalidad en función de los escaños que obtuvieron los partidos en las pasadas elecciones y ha agregado que, obviamente, IULV-CA, con cinco diputados en el Parlamento andaluz "no puede tener la representación" que el PSOE-A, con 47 escaños.

Juan Cornejo ha recalcado que su grupo si quiere renovar esos órganos, pero no se hace porque "no hay acuerdo" entre los partidos. Ha señalado que, sin quitar valor a la pluralidad que hoy existe en el Parlamento andaluz, con cinco grupos, la realidad es que es "más complejo cerrar el puzzle porque todos quieren tener representación".

Ha indicado que al PSOE-A le gustaría que la renovación de los órganos de extracción parlamentaria se produjera con el máximo consenso posible y hubiera un gran acuerdo, pero no sólo las mayorías tienen que ser "generosas" a la hora de desbloquear la actual situación, sino también las "minorías y entender cuándo pueden estar y no".

Tras indicar que ha habido muchos contactos con los demás partidos a lo largo de la legislatura, Juan Cornejo ha insistido en que ahora hay que seguir trabajando para tratar de llegar a un acuerdo y no ha despejado qué paso se podría dar si esta situación de interinidad en dichos órganos "perdura en el tiempo".

"Para que haya un acuerdo, tiene que haber generosidad no solo de las mayorías, sino también de las minorías, incluso admitiendo que no en todos los órganos se puede estar, porque entonces o hay que ampliarlos o no se vería reflejada la relación con el resultado en las elecciones", ha indicado el dirigente socialista.

Asimismo, Juan Cornejo ha señalado que lo que "no se gana en las elecciones no se puede ganar después en los despachos y en reuniones". "La generosidad tiene que venir por los grupos mayoritarios, pero también por los minoritarios y admitir que ya no puede tener representación si no le corresponde".

El dirigente socialista ha señalado que, por ejemplo, IULV-CA tiene hoy un puesto en la Mesa del Parlamento por voluntad del resto de partidos y no por que lo establezca el Reglamento de la Cámara o por sentencia judicial.

Juan Cornejo ha señalado que, por ejemplo, con la nueva Ley de RTVE que se aprobó en el Congreso de los Diputados se ha desbloqueado "una situación similar a la de Andalucía", estableciendo un criterio de tal manera que si no se llega a acuerdo, "alguien tiene que salvar esa situación".