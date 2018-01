Moreno (PP-A) ve "posible" crear 600.000 empleos en cuatro años si se hacen "las reformas necesarias"

22/01/2018 - 14:47

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que "crear 600.000 puestos de trabajo en Andalucía es posible si se hacen las reformas necesarias", entre las que ha citado una reforma fiscal, un marco jurídico estable y una "apuesta decidida por la formación".

ATARFE (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

Moreno, que ha visitado este lunes la empresa de panadería y pastelería Nicopan en Atarfe (Granada), ha dicho que el PP andaluz "sincronizará" estas reformas con las que está haciendo el Gobierno central para que Andalucía sea líder en creación de empleo".

Ha asegurado que con los 600.000 empleos que su partido se ha comprometido a crear a lo largo de una legislatura "dejaríamos de ser los últimos en empleo para estar de la media hacia arriba entre las comunidades autónomas".

"Se puede si hacemos las reformas necesarias", ha dicho, y ha apuntado a la necesidad de aplicar una reforma fiscal que incluya una rebaja progresiva del impuesto de Transmisiones, rebajar al menos un punto el tramo autonómico del IRPF y bonificar al 99 por ciento el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Asimismo, se ha comprometido a poner en marcha "un plan estratégico que ayude a que las inversiones no se encuentren con trabas burocráticas" y a aprobar "un marco jurídico seguro, estable y que no ahuyente la inversión". Moreno ha mostrado, asimismo, su apuesta por la formación, porque "muchos empresarios no encuentran trabajadores especializados y 100.000 jóvenes andaluces no han podido cursar su especialidad de Formación Profesional, y eso es empobrecer Andalucía y perder competitividad".

"Necesitamos más suelo industrial, saneamientos integrales, una red eléctrica potente y que todas las administraciones empujemos en el mismo sentido para que el talento innato de nuestra tierra florezca y genere empleo", ha agregado.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha afirmado que mientras el presidente del PP-A "se preocupa por la economía apoyando a empresas como Nicopan", que son el motor económico de esta provincia, y poniendo propuestas sobre la mesa para la generación de empleo, el gobierno andaluz "ha dado sobradas muestras de su incompetencia en la materia".

Pérez ha criticado que los dirigentes socialistas de esta provincia "no son lo suficientemente valientes como para reprochar a Susana Díaz que en Granada, el 2017 se haya cerrado con sólo un 0,3 por ciento de los parados de la provincia haciendo cursos de formación para el empleo y en el 2018 solo van a realizarse 20 escuelas taller en toda la provincia". "No con capaces de defender los intereses de los granadinos exigiendo a la Junta que cumpla con sus competencias en materia de empleo y gaste lo que presupuesta", ha declarado.