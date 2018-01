Díaz marca como reto de la Junta "dignificar" las explotaciones agrícolas y ganaderas para hacerlas "rentables"

22/01/2018 - 14:56

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado este lunes que el reto el Gobierno andaluz en el sector agrícola es ahora "dignificar las explotaciones, hacerlas rentables, que se pague lo que verdaderamente vale, precios justos, acortar la cadena y, en el futuro, que los costes sean menores" tanto en materia de agua como de energía.

Ha trasladado, asimismo, que el relevo generacional en el campo andaluz "permitirá mantener el liderato en producción y calidad" y ha trasladado su "compromiso y voluntad" para acelerar los pagos a beneficiarios, "quitar tramites innecesarios para que haya menos papeleo y hay más tiempo que dedicar a sus explotaciones".

Durante un encuentro en Almería con los 131 jóvenes de la provincia receptores de ayudas para la creación de empresas del sector agroalimentario y ganadero, Díaz ha subrayado que por cada joven que se incorpora a la actividad se crean ocho puestos de trabajo indirectos en los pueblos de Andalucía.

De este modo, según ha valorado, la cohesión territorial andaluza "es posible" si hay sectores, como el agrícola o el ganadero, que son "pujantes, competitivos y que permiten vivir libre, con dignidad".

En este escenario, ha remarcado que la comunidad logró un incremento del 6,5 por ciento n la incorporación de jóvenes a estos sectores en 2017, frente a la reducción del 21 por ciento a nivel nacional y ha insistido en que "éste es el camino, lo que ha motivado a la Junta para dar un "mayor impulso" al Programa de Desarrollo Rural desde 2008.

Con respecto al reto marcando, ha añadido que es necesario apostar por las infraestructuras hídricas y que el Gobierno de España haga "lo que le corresponde", porque solo así, según ha subrayado, se cubrirá el 90 por ciento de las necesidades de la provincia, que se fijan entorno a 175 hectómetros cúbicos de agua.

"También pediré que el agua desalada se pague en Almería igual que en Murcia, y que las bonificaciones que están en Murcia también estén aquí", ha insistido.

En cuanto a los costes energéticos, la presidenta ha hecho alusión a decisiones "incorrectas", a su juicio, en el fomento del uso de energías renovables. "Habrá que pedir que no tengan que pagar por aquella energía que no consumen y se acabe por ese canon fijo, porque no todos los meses del año se usa la misma energía y no pueden tener los mismos costes", ha advertido.

La presidenta andaluza ha valorado, especialmente, el trabajo realizado por el sector agroalimentario almeriense "el más productivo, el mejor y más moderno" del país, y uno de los artífices de que las exportaciones andaluzas cierren 2017 por encima de los 30.000 millones de euros. Según Díaz, la ganadería y la agricultura del futuro pasan por la innovación, el desarrollo y la investigación.

En este camino, la Junta contribuirá para que los de "pequeño tamaño puedan invertir en eso, que es lo que les va a hacer competitivos, rentables y estar en un mercado global", poniendo a su alcance las herramientas e instrumentos "a nuestro alcance para ponerlas al servicio de quien está creando empleo y riqueza, y que está haciendo un esfuerzo en dar el salto de la modernidad y de la vanguardia".

AYUDAS JÓVENES AGRICULTORES

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ha entregado ayudas a 131 jóvenes de Almería para la creación de empresas del sector agroalimentario y ganadero por importe total de 7,6 millones de euros. La mayoría de los beneficiarios, de los que casi la mitad son mujeres (41%), se van a instalar en invernaderos (un total de 80, con un incentivo de 4,8 millones de euros en total). También hay quienes desarrollarán su labor en explotaciones dedicadas al almendro (25) o al ganado caprino (9), entre otros.

Estos jóvenes se suman a los 208 que ya resultaron beneficiarios en la primera convocatoria, lo que supone un total de 339 en el actual marco 2014-2020, más del doble de los 146 que se instalaron en todo el periodo anterior (2007-2013). La segunda convocatoria de estos incentivos asciende a 62,6 millones de euros, lo que va a permitir la incorporación al sector de un millar de jóvenes andaluces. Esta inversión supone el doble del presupuesto inicial previsto para esta convocatoria de ayudas (30 millones de euros).

En el resto de provincias, Cádiz cuenta 86 beneficiarios y 5,1 millones; Córdoba, 120 jóvenes y 7,2 millones; Granada, 201 expedientes y 11,8 millones; Huelva, 132 beneficiarios y 8,5 millones; Jaén, 141 jóvenes y 8,7 millones; Málaga, 36 expedientes y 2,2 millones de euros, y Sevilla reúne a 176 beneficiarios y 11,2 millones de euros.

Este aumento de la dotación de la segunda convocatoria se suma además al incremento aplicado ya a la primera, cuyo montante se elevó hasta los 90 millones de euros.

De hecho, Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos destina a fomentar que los jóvenes se comprometan con el campo, ámbito con una verdadera posibilidad de emprendimiento.

En total, la Junta destinará más de 152 millones (el triple del presupuesto inicialmente previsto) en tan solo dos convocatorias que permitirán la incorporación de unos 2.500 jóvenes.

Susana Díaz ha recordado que "nadie que cumpla los requisitos se va a quedar fuera de la convocatoria". "Se han duplicado los fondos que se pusieron en marcha en 2015 para que ningún titular de agricultura, ganadería o joven que emprenda su actividad no lo haga por falta de fondos, y lo mismo vamos a hacer con el año 2016. Además, lo van a hacer porque complementamos las ayudas en un 10%", ha concluido.